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Берлускони оправдали по делу о подкупе свидетелей

Суд оправдал Берлускони по делу о подкупе свидетелей в «деле танцовщицы Руби»
Вместе с экс-премьером Италии по делу о подкупе свидетелей в «процессе танцовщицы Руби» оправдали 28 человек. Тогда Берлускони обвиняли в использовании интимных услуг несовершеннолетних
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Миланский суд оправдал экс-премьера и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, которого подозревали в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток. Как сообщила газета La Repubblica, решение было вынесено за отсутствием факта преступления.

Вместе с 86-летним политиком были оправданы и все 28 проходивших вместе с ним подозреваемых в получении взяток за дачу ложных показаний. Вердикт может быть обжалован в вышестоящих инстанциях, отмечает издание.

Дело об использовании услуг несовершеннолетних проституток продолжается с 2010 года, когда Берлускони занимал пост главы правительства, и получило название по прозвищу основной фигурантки — марокканки Руби (танцовщицы Каримы эль Маруг, которой было 17 лет). Первоначально суд признал экс-премьера виновным и приговорил его к семи годам заключения, однако позже Берлускони был оправдан, поскольку доказать, что он знал настоящий возраст приглашенной танцовщицы, не удалось. Сам Берлускони утверждал, что оказывал молодым девушкам финансовую помощь из альтруистических соображений.

Процесс растянулся, поскольку опирался на показания свидетелей — девушек, посещавших виллу Берлускони близ Милана. Позже прокуратура заподозрила их в лжесвидетельстве за вознаграждение.

Берлускони — бессменный лидер партии «Вперед, Италия», он четырежды занимал должность главы итальянского правительства, а в сентябре 2022 года победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.

12 февраля Берлускони выступил с критикой президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, конфликта с Россией можно было избежать, если бы тот прекратил атаки на республики Донбасса. Берлускони также предложил США выделять Украине деньги на восстановление только при прекращении огня. Это заявление вызвало негативную реакцию как со стороны Украины, так и со стороны итальянских политиков. После этого экс-премьер заявил, что всегда был на стороне украинского народа и мира.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сильвио Берлускони Руби суд оправдательный приговор подкуп
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