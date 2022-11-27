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Нацбанк Украины пообещал США приостановить эмиссию гривны в 2023 году

Глава Нацбанка Украины Пышный: эмиссия гривны будет приостановлена в 2023 году
Нацбанк Украины и МВФ достигли соглашения по мониторинговой программе, которая поможет Киеву получить поддержку международных доноров
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Национальный банк Украины не планирует проводить эмиссию гривны в следующем году, заявил глава регулятора Андрей Пышный на встрече с американским послом Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов. Ведь это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ», — рассказал Пышный.

За девять месяцев после ввода российских войск, напечатано 364,4 млрд грн, отчитался в конце ноября Нацбанк Украины. На эту сумму регулятор выкупил облигации внутреннего займа (ОВГЗ) министерства финансов, что до начала конфликта было запрещено. Эта форма эмиссии вызвала рост инфляции, в октябре она достигла 26,6%. По прогнозам, к концу этого года она может превысить 30%, пишет «Страна.ua».

В конце ноября на Украине завершилась работа миссии МВФ, фонд достиг соглашения с Нацбанком по условиям мониторинговой программы. Сама по себе программа не предусматривает предоставление финансирования, однако ее утверждение будет способствовать привлечению средств от международных доноров в следующем году. МВФ и Нацбанк Украины договорились, что регулятор обновит стратегию финсектора страны, где даст оценку устойчивости банковской системы, сформирует концепцию рекапитализации и разработает планы по обеспечению бесперебойного функционирования финансового сектора.

Украинский премьер Денис Шмыгаль назвал программу МВФ важным сигналом поддержки страны со стороны фонда, что поможет активизировать предоставление помощи от других доноров.

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за спецоперации России. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд, указывает Liga.net. По состоянию на 25 августа государственный долг Украины составлял 68% ВВП. По оценке МВФ, по итогам года он достигнет 86% ВВП.

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Нацбанк Украины Украина эмиссия гривна МВФ НБУ
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