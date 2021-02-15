Политика , 15 фев, 17:31
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ВТО впервые возглавит женщина
Нгози Оконджо-Ивеала
Генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) впервые избрана женщина — уроженка Нигерии, экономист и эксперт по международному развитию Нгози Оконджо-Ивеала. Решение о ее назначении принял 15 февраля генеральный совет ВТО.
Срок полномочий Оконджо-Ивеала, которая станет не только первой женщиной, но и первым представителем Африки на посту главы ВТО, начнется 1 марта 2021 года. Занимать этот пост она будет до 31 августа 2025 года.
Пост главы ВТО оставался вакантным с 31 августа 2020 года, когда его досрочно покинул бразилец Роберту Азеведу.
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