ВТО впервые возглавит женщина

Нгози Оконджо-Ивеала (Фото: Martial Trezzini / EPA / ТАСС)

Генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) впервые избрана женщина — уроженка Нигерии, экономист и эксперт по международному развитию Нгози Оконджо-Ивеала. Решение о ее назначении принял 15 февраля генеральный совет ВТО.

Срок полномочий Оконджо-Ивеала, которая станет не только первой женщиной, но и первым представителем Африки на посту главы ВТО, начнется 1 марта 2021 года. Занимать этот пост она будет до 31 августа 2025 года.

Пост главы ВТО оставался вакантным с 31 августа 2020 года, когда его досрочно покинул бразилец Роберту Азеведу.

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