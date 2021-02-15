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Дело Навального ,  
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Медведев объяснил фото фонарей в день акции сторонников Навального

Флешмобы в поддержку Навального, в рамках которых люди выходили во дворы и зажигали фонарики, прошла вечером 14 февраля. За час до начала акции в Москве Медведев опубликовал фотографии с фонарями на фоне зимнего пейзажа
Фото: damedvedev / Instagram
Фото: damedvedev / Instagram

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил опубликованную им в Instagram запись с несколькими фотографиями фонарей перед акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Под постом Медведева член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян написал, что на телеканале «Дождь» утверждали, что таким образом экс-президент принял участие в акции в поддержку Навального. Многие пользователи, оставившие комментарии под публикацией, также связали появление фонарей в Instagram Медведева с протестной акцией.

«Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», — ответил Медведев.

В Москве прошел флешмоб с зажженными фонариками в поддержку Навального
Политика
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

На «Дожде» отмечают, что в эфире и на сайте канала не утверждалось, что Медведев участвовал в акции, а лишь описывалась фотография с фонарем, время и обстоятельства ее публикации.

14 февраля в Москве, а также в других городах прошли флешмобы в поддержку Навального, в рамках которых люди выходили вечером во дворы и зажигали фонарики на своих мобильных телефонах. Акции состоялись под общим названием «Любовь сильнее страха». Участники флешмоба зажгли фонари в 20:00, Медведев опубликовал несколько фотографий фонарей за час до акции в Москве. Он подписал их так: «Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег».

В этот же день в центре Москвы выстроилась цепь солидарности. Ее участники таким образом выражали поддержку участникам более ранних протестов, которые попали в изолятор в деревне Сахарово, а также жене Навального Юлии. Такая же акция прошла в Петербурге.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За два дня до акций 14 февраля полиция Москвы порекомендовала гражданам не выходить на несогласованные протесты и напомнила, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена административная ответственность, а в ряде случаев — уголовная. С аналогичными предупреждениями выступили Генпрокуратура и СК. Там, в частности, напомнили об ответственности за призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением закона о митингах, в том числе направленных на несовершеннолетних.
Во время акций с фонариками и цепи солидарности полиции практически не было, в столице обошлось без задержаний.

Автор
Михаил Юшков
Дмитрий Медведев Алексей Навальный фонарики флешмоб
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