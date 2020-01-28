Великобритания допустила Huawei к созданию инфраструктуры для 5G-сетей

Великобритания предоставит китайской телекоммуникационной IT-корпорации Huawei возможность участвовать в создании высокосортных сетей нового поколения 5G, однако участие компании будет ограничено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой пресс-службу правительства.

Компании будет запрещено работать над основополагающими объектами сетей 5G, а ее оборудование не будут использовать в ряде случаев, в том числе, на военных объектах и ядерных базах. Кроме того, вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании «будет ограничен на уровне до 35%».

По данным Sky News, соответствующее решение принял лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что решение Лондона по Huawei «не повлияет» на обмен разведданными с такими ключевыми союзниками, как США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. При этом глава британского МИДа отметил, что самая значительная доля недавних атак на британские телекоммуникации пришлась на Россию.

Вице-президент китайской Huawei Виктор Чжан поприветствовал решение Лондона и сообщил в Twitter, что решение допустить компанию к созданию сетей 5G совершенно безопасно для телекоммуникационной инфраструктуры страны. «Оно предоставляет Лондону доступ к ведущим мировым технологиям и обеспечивает конкурентный рынок», — заявил он.