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Huawei отказалась от американских комплектующих

Китайская компания Huawei при производстве мобильных телефонов отказалась от комплектующих, произведенных в США. Последний смартфон Huawei Mate 30 с изогнутым дисплеем и широкоугольными камерами, представленный в сентябре, не содержит ни одной американской детали. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчет компании UBS и японской технической лаборатории Fomalhaut Techno Solutions. 

Ранее Huawei использовала комплектующие от американских поставщиков, таких как Qorvo Inc. (Северная Каролина) — производитель чипов для подключения смартфонов к вышкам сотовой связи. Среди партнеров Huawei были также компании Skyworks Solutions Inc. (штат Массачусетс), Broadcom Inc. (Сан-Хосе), производящая чипы для Bluetooth и Wi-Fi, а также Cirrus Logic Inc. (Техас), занимающаяся производством чипов для воспроизведения звука.

В новых моделях Mate 30 используется аудиочипы голландской компании NXP Semiconductors NV. Анализ показал, что усилители мощности, поставляемые ранее Qorvo или Skyworks, были заменены HiSilicon — дочерней компанией Huawei, занимающейся разработкой микросхем. Другие комплектующие китайской корпорации теперь поставляют также тайваньская MediaTek и японская Murata.

В мае текущего года власти США внесли китайскую Huawei в черный список предприятий, которым ограничен доступ к американским товарам и технологиям. Вашингтон считает, что Пекин через оборудование для сетей 5G, которое поставляет в том числе и Huawei, занимается шпионажем, подрывая тем самым национальную безопасность Соединенных Штатов. 

Материал дополняется 

Автор: Кристина Астафурова
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