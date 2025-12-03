 Перейти к основному контенту
0

IPI Partners оштрафовали на $11 млн из-за инвестиций Керимова

Компания нарушила санкционный режим в отношении олигарха Керимова, который находится под санкциями

Базирующуюся в Чикаго частную инвестиционную компанию IPI Partners оштрафовали на $11,485 млн из-за инвестиций российского миллиардера Сулеймана Керимова, сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), передает Global Investigations Review.

По данным ведомства, компания нарушила санкционный режим в отношении Керимова, включенного в SDN List в апреле 2018 года.

В 2017 году компания IPI Partners заключила соглашение с группой, аффилированной с семьей Керимова, о привлечении $25 млн в свой инвестиционный фонд для вложений в дата-центры. На этих переговорах интересы семьи представлял Нариман Гаджиев, который в 2022 году подвергся санкциям со стороны США.

После личной встречи топ-менеджера IPI с Керимовым во Франции было достигнуто дополнительное обязательство о вложении еще $25 млн. Документы были подписаны в марте, за несколько недель до включения Керимова в список SDN.

После введения санкций, IPI обратилась к внешнему юридическому консультанту, который пришел к выводу, что блокировка счета компании-инвестора Definition Services не была необходима, поскольку юридически Керимов не являлся владельцем компании.

Однако, согласно данным OFAC, IPI не предоставила консультанту всю информацию, которая могла бы установить связь между Definition Services и Керимовым. Таким образом, фонд не должен был полагаться на утверждения Definition Services об отсутствии аффилированности с Керимовым. Тем не менее, несмотря на санкции, IPI продолжала сотрудничество с Definition Services, получая вознаграждение за управление и распределяя прибыль от инвестиций.

Bloomberg узнал, что российские миллиардеры стали еще богаче
Экономика
Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Керимов занимает 13-е место в списке богатейших россиян, его состояние оценивается в $10 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

С 2008 года он является сенатором от Дагестана. После начала военной операции на Украине попал под санкции ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Канады, Швейцарии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Россия считает ограничения западных стран незаконными и требует их отменить.

Bloomberg со ссылкой на четыре источника в январе писал, что Керимов владел долей в американской компании SpaceX Илона Маска через трастовый фонд Heritage Trust в штате Делавэр.

По словам собеседников агентства, Керимов получил долю в SpaceX в 2017 году, изначально она составляла около 1%. Спустя год он попал под санкции Минфина США за «зловещую деятельность России по всему миру». Действия министерства были направлены на то, чтобы заблокировать его активы и помешать вести бизнес с американскими компаниями.

Минфин США заявил о блокировке активов «связанного с Керимовым» траста на $1 млрд в июне 2022 года. После блокировки Heritage Trust власти США продолжают выявлять все больше американских компаний, в которые инвестировал траст, сказал тогда источник Bloomberg.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Сулейман Керимов Инвестиции штраф США
