Воронежский губернатор сообщил об уничтожении нескольких дронов

Губернатор Гусев: в пригороде Воронежа ПВО уничтожило несколько беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в пригороде Воронежа, сообщает губернатор Александр Гусев.

Для перехвата дронов были использованы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев.

Двумя днями ранее, 11 января, Гусев сообщал об уничтожении 15 беспилотников за ночь. Несколько из них были перехвачены над Воронежем. В результате атаки никто не пострадал.

Накануне Минобороны сообщило о сбитии украинского беспилотника над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет.