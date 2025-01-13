Воронежский губернатор сообщил об уничтожении нескольких дронов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в пригороде Воронежа, сообщает губернатор Александр Гусев.
Для перехвата дронов были использованы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев.
Двумя днями ранее, 11 января, Гусев сообщал об уничтожении 15 беспилотников за ночь. Несколько из них были перехвачены над Воронежем. В результате атаки никто не пострадал.
Накануне Минобороны сообщило о сбитии украинского беспилотника над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет.
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