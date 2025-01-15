Кремль оценил идею включить останки советских воинов в обмен с Киевом

Приоритет при обмене пленными должен отдаваться живым, Россия делает все возможное для возвращения своих военных, заявил Песков. Львовские власти, решившие перезахоронить разведчика Кузнецова, допускали обмен останков на пленных

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В вопросах обмена пленными приоритет должен отдаваться живым, и Россия делает все возможное для возвращения своих военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать решение львовских властей, которые одобрили эксгумацию и перезахоронение останков советских военных, в том числе разведчика Николая Кузнецова. Его также спросили, могут ли останки быть задействованы в обмене с Украиной.

«Я не могу вам ответить на второй вопрос: мне неизвестно о том, были ли какие-то конкретные предложения и разговоры на этот счет. Это первое. Конечно же, очень важно все-таки отдавать приоритет живым», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, те, кто осуществляет контакты, делает все возможное для возвращения российских военных на Родину.

«Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны — да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев войны и всячески прославляют нацистов и их прислужников», — заключил он.

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о переносе мемориального комплекса «Холм Славы» во Львове на Голосковское кладбище. Он включает более 200 могил советских военных, среди которых советский разведчик Николай Кузнецов — Герой Советского Союза.

«Холм Славы» — это мемориальный комплекс во Львове, где похоронены российские и советские военные, погибшие во время Первой и Второй мировых войн.

Украинские власти ранее заявляли, что останки Кузнецова и других деятелей могут быть переданы России в обмен на пленных, в том числе тех, кто участвовал в боях в Донбассе с 2014 года на стороне Украины. Об этом, в частности, говорил мэр Львова Андрей Садовой.

Николай Кузнецов — старший лейтенант, кавалер «Золотой звезды» (посмертно), советский разведчик, которого отправили в немецкий тыл под именем офицера вермахта Пауля Зиберта.

Был убит членами Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) в ночь на 9 марта 1944 года: попал в засаду в селе Боратин Львовской области.

В 1959 году останки Кузнецова обнаружили в лесу неподалеку от места гибели, а в 1960-м он был похоронен с воинскими почестями на львовском «Холме Славы».

В июле 2023 года во Львове совершили неудачную попытку выкрасть из могилы останки Кузнецова. Россия с 2000 года поднимала вопрос о его перезахоронении, однако местные власти неоднократно отказывали.