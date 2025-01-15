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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил идею включить останки советских воинов в обмен с Киевом

Сюжет
Военная операция на Украине
Приоритет при обмене пленными должен отдаваться живым, Россия делает все возможное для возвращения своих военных, заявил Песков. Львовские власти, решившие перезахоронить разведчика Кузнецова, допускали обмен останков на пленных
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В вопросах обмена пленными приоритет должен отдаваться живым, и Россия делает все возможное для возвращения своих военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать решение львовских властей, которые одобрили эксгумацию и перезахоронение останков советских военных, в том числе разведчика Николая Кузнецова. Его также спросили, могут ли останки быть задействованы в обмене с Украиной.

«Я не могу вам ответить на второй вопрос: мне неизвестно о том, были ли какие-то конкретные предложения и разговоры на этот счет. Это первое. Конечно же, очень важно все-таки отдавать приоритет живым», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, те, кто осуществляет контакты, делает все возможное для возвращения российских военных на Родину.

«Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны — да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев войны и всячески прославляют нацистов и их прислужников», — заключил он.

Во Львове решили эксгумировать останки советского разведчика Кузнецова
Политика
Николай Кузнецов

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о переносе мемориального комплекса «Холм Славы» во Львове на Голосковское кладбище. Он включает более 200 могил советских военных, среди которых советский разведчик Николай Кузнецов — Герой Советского Союза.

«Холм Славы» — это мемориальный комплекс во Львове, где похоронены российские и советские военные, погибшие во время Первой и Второй мировых войн.

Украинские власти ранее заявляли, что останки Кузнецова и других деятелей могут быть переданы России в обмен на пленных, в том числе тех, кто участвовал в боях в Донбассе с 2014 года на стороне Украины. Об этом, в частности, говорил мэр Львова Андрей Садовой.

Николай Кузнецов — старший лейтенант, кавалер «Золотой звезды» (посмертно), советский разведчик, которого отправили в немецкий тыл под именем офицера вермахта Пауля Зиберта.

Был убит членами Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) в ночь на 9 марта 1944 года: попал в засаду в селе Боратин Львовской области.

В 1959 году останки Кузнецова обнаружили в лесу неподалеку от места гибели, а в 1960-м он был похоронен с воинскими почестями на львовском «Холме Славы».

В июле 2023 года во Львове совершили неудачную попытку выкрасть из могилы останки Кузнецова. Россия с 2000 года поднимала вопрос о его перезахоронении, однако местные власти неоднократно отказывали.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
обмен пленными Украина Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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