 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные заняли село Украинка в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Украинка. Он находится в ДНР, сообщили в Минобороны.

Село находится западнее Курахово, к югу от Покровска. Село заняли подразделения группировки войск «Центр», сообщили в ведомстве.

Накануне, 14 января, Минобороны также сообщило о занятии двух сел в ДНР — Нескучное и Терны в ДНР.

Российские войска полностью заняли город Курахово
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Другие группировки войск российских военных также продолжали бои. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области.

Подразделения группировки «Запад» «улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике» в нескольких населенных пунктах в Харьковской области и ДНР. На юге боевые действия вела группировка «Южная», которая также «заняла более выгодные рубежи и позиции в Донецкой народной республике».

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДНР Минобороны российские военные Открытая Россия
Материалы по теме
Российские войска полностью заняли город Курахово
Политика
Российские войска заняли село Надия в ЛНР
Политика
Российские военные заняли села Загрызово и Ивановка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 14 янв, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 14 янв, 18:11
Суд заочно арестовал блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снегОбщество, 13:30
Захарова заявила, что Байден в финальной речи рассказал о вреде США мируПолитика, 13:23
МВД Эстонии не увидело необходимости в закрытии границы с РоссиейПолитика, 13:18
Глава Приднестровья заявил, что даты поставок гуманитарного газа пока нетПолитика, 13:17
ФСБ раскрыла, куда потратят $100 тыс. ВСУ после срыва украинской операцииПолитика, 13:14
«Финам» назвал акции с наибольшим потенциалом роста на 2025 годИнвестиции, 13:11
Новый вид гигантских изоподов назвали в честь Дарта ВейдераLife, 13:04
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Посла России вызвали в МИД Армении из-за «Вестей недели»Политика, 13:00
Седьмая ракетка России обыграла восьмую во втором круге Australian OpenСпорт, 12:59
В Кремле оценили сообщения о гибели австралийского наемникаПолитика, 12:54
Минобороны сообщило о групповом ударе по целям на УкраинеПолитика, 12:54
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:51
«Черные ящики» упавшего в Актау лайнера вернули из Бразилии в КазахстанПолитика, 12:49
Глава Приднестровья заявил, что Россия даст «гуманитарный газ»⁠Политика, 12:49