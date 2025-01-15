Российские военные заняли село Украинка в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Украинка. Он находится в ДНР, сообщили в Минобороны.
Село находится западнее Курахово, к югу от Покровска. Село заняли подразделения группировки войск «Центр», сообщили в ведомстве.
Накануне, 14 января, Минобороны также сообщило о занятии двух сел в ДНР — Нескучное и Терны в ДНР.
Другие группировки войск российских военных также продолжали бои. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области.
Подразделения группировки «Запад» «улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике» в нескольких населенных пунктах в Харьковской области и ДНР. На юге боевые действия вела группировка «Южная», которая также «заняла более выгодные рубежи и позиции в Донецкой народной республике».
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