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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов в ДНР

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Военная операция на Украине
Российская армия контролировала Терны и Нескучное в 2022 году, однако ВСУ удалось их отбить в ходе контрнаступления
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Нескучное и Терны в ДНР.

Терны расположены к северо-востоку от Лимана, Нескучное — к югу от Великой Новоселки.

Терны контролировались российской армией в 2022 году, однако ВСУ удалось занять это село в ходе контрнаступления в октябре того же года. В Нескучное украинская армия вошла в ходе контрнаступления летом 2023 года.

В военном ведомстве сообщили, что в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка, Лозовая, Ивановка, Торское;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Марково, Подольское, Орехово-Василевка, Миньковка, Янтарное, Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Сухие Ялы, Часов Яр;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Украинка, Соленое, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка, Новоелизаветовка;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка, Новодаровка;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское, Приднепровское, Антоновка.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1,6 тыс. человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, САУ Krab.

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