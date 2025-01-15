ФСБ показала, как украинская разведка предлагала $1 млн за сдачу позиций

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ФСБ опубликовала кадры, на которых украинская разведка предлагает деньги за оставление позиций российскими войсками. На кадрах сотрудник ФСБ сначала рассказывает о проведенной операции, а потом идет запись разговора с сотрудником украинской разведки.

На этой записи, сообщила ФСБ, есть слова представителя украинской разведки. «За миллион я закрою взрослых. По цифре. Это первое. Дальше я дам вперед сотку», — говорит он. Дальше он предложил варианты воплощения операции: «Есть два варианта. Или делать не иммитацию — в разных двух сторонах там, допустим, на броне, чтобы не пострадали ни ваши пацаны, ни наши», — сказал он. После этого сотрудник украинской разведки заявил, что тут «понаехали генералы», из-за которых «у меня тут не получится грамотно все развертеть».

Далее ФСБ показала рассказ российского военного, который заявил, что ему пообещали деньги за проведение операции, а потом — помощь с отъездом в Европу.

Российские военные должны были сдать позиции в районе Горловки, сообщила ФСБ.