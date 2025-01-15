 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ показала, как украинская разведка предлагала $1 млн за сдачу позиций

ФСБ показала видео, как разведка ВСУ предлагала 1 млн долларов за сдачу позиций
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ показала, как украинская разведка предлагала $1 млн за сдачу позиций
Video

ФСБ опубликовала кадры, на которых украинская разведка предлагает деньги за оставление позиций российскими войсками. На кадрах сотрудник ФСБ сначала рассказывает о проведенной операции, а потом идет запись разговора с сотрудником украинской разведки.

На этой записи, сообщила ФСБ, есть слова представителя украинской разведки. «За миллион я закрою взрослых. По цифре. Это первое. Дальше я дам вперед сотку», — говорит он. Дальше он предложил варианты воплощения операции: «Есть два варианта. Или делать не иммитацию — в разных двух сторонах там, допустим, на броне, чтобы не пострадали ни ваши пацаны, ни наши», — сказал он. После этого сотрудник украинской разведки заявил, что тут «понаехали генералы», из-за которых «у меня тут не получится грамотно все развертеть».

ФСБ заявила, что военным России предлагали $1 млн за сдачу позиций в ДНР
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Далее ФСБ показала рассказ российского военного, который заявил, что ему пообещали деньги за проведение операции, а потом — помощь с отъездом в Европу.

Российские военные должны были сдать позиции в районе Горловки, сообщила ФСБ.

   

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ ДНР Украина Россия
Материалы по теме
ФСБ заявила, что военным России предлагали $1 млн за сдачу позиций в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 14 янв, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 14 янв, 18:11
Решетников заявил об обсуждении создания русской школы во ВьетнамеПолитика, 11:58
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»Спорт, 11:52
«Пересаживаются с Toyota». За сколько и как нам продавали новый Tank 300Авто, 11:50
Вторая жизнь: как в России наладить переработку пластикаТренды, 11:45
В Батуми избили экс-премьера ГрузииПолитика, 11:43
Крупнейший венчурный криптофонд a16z выделил 5 важных метрик 2025 годаКрипто, 11:37
Актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко умер в возрасте 57 летОбщество, 11:34
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 11:32
«Волшебника Изумрудного города» покажут более чем в 80 странах мираОтрасли, 11:31
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 11:29
В МИДе заявили об отсутствии сигналов от Германии по «Северному потоку»Политика, 11:28
Глава «Росатома» сравнил санкции США с наградным листомПолитика, 11:20
Мишустин улетел из ВьетнамаПолитика, 11:17
Напавшего в Приморье на рыбака тигра будут ловить с помощью ловушекОбщество, 11:13