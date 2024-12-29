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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотник в Горловке атаковал пожарную автоцистерну

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Военная операция на Украине

В городе Горловке Донецкой народной республики (ДНР) беспилотник атаковал пожарную автоцистерну, никто среди сотрудников МЧС при этом не пострадал, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания автомобиля из-за сброса ВОП (взрывоопасного предмета. — РБК)», — говорится в сообщении.

В этот момент автоцистерну атаковал бепилотник. Пожарные во время атаки находились в укрытии, поэтому никто из сотрудников не пострадал. В результате была повреждена только кабина автомобиля.

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Фото:Минобороны России

Ранее, 19 декабря, Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра Горловки Ивана Приходько писало, что рядом с больницей в городе при взрыве кассетных боеприпасов, оставшихся после обстрела вооруженными силами Украины, пострадали восемь человек.

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Теги
МЧС ДНР пожарные беспилотники
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