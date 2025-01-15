На Маска подали в суд из-за «недоплаты» $150 млн при покупке Twitter

В комиссии полагают, что Маск, купив Twitter за $44 млрд, нарушил законы о ценных бумагах, получив крупную долю акций без уведомления. Это «позволило ему недоплатить как минимум $150 млн» за дополнительные акции, считают там

Илон Маск (Фото: Allison Robbert / Reuters)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на миллиардера Илона Маска в связи с покупкой соцсети Twitter (сейчас это X), пишет The New York Times (NYT).

Иск подан в федеральный суд Вашингтона. В комиссии полагают, что Маск, купив Twitter в 2022 году за $44 млрд, нарушил законы о ценных бумагах, заполучив крупную долю акций без подачи надлежащего уведомления. Он ждал 11 дней, прежде чем подать в SEC необходимые сведения, утверждают там.

Поскольку Маск не раскрыл информацию, он смог продолжать покупать акции Twitter по искусственно заниженной цене. Этот шаг «позволил ему недоплатить как минимум $150 млн» за дополнительные акции, прежде чем он с опозданием раскрыл свою долю, отмечают в SEC.

Комиссия предлагала Маску урегулировать спор, однако его юристы отклоняли предложения. «Сегодняшние действия — это признание SEC, что они не могут возбудить фактическое дело, потому что господин Маск не сделал ничего плохого», — заявил адвокат бизнесмена Алекс Спиро после подачи иска к тому.

Комиссии осталось работать всего несколько дней в действующем составе, уточняет NYT. 20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, который сменит ее руководство, поэтому судьба иска может резко измениться.

Маск является одним из приближенных и главных спонсоров кампании Трампа: после его переизбрания бизнесмен получил должность соруководителя нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE), также он в значительной степени влиял на решение кадровых вопросов.

Предприниматель покупал акции Twitter с весны 2022 года в несколько этапов. В середине апреля того же года Маск подал предложение в SEC о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций компании. Изначально он готов был заплатить $54,2 за каждую акцию Twitter, оценив всю компанию в $44 млрд. Сделка была закрыта в октябре 2022-го, бизнесмен выкупил социальную сеть по этой цене.

В апреле, еще до покупки Маском компании, акционер Twitter Марк Бэйн Раселла подал на него в суд из-за задержки с раскрытием информации о покупке акций. Рассела представлял группу инвесторов, которые продали акции соцсети в период с 24 марта по 1 апреля того же года.

Иск касался мошенничества с ценными бумагами. В нем говорилось, что Маск должен был раскрыть информацию о своих активах SEC до 24 марта. Раселла также утверждал, что отсрочка с предоставлением данных помогла бизнесмену купить больше акций по «искусственно заниженным» ценам у их владельцев. Когда Маск предоставил данные, сообщив о владении долей в соцсети, акции компании выросли на 27% (с $39,31 до $49,97).