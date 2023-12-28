FT сообщила о близком к рекордному портфеле заказов оборонных компаний

На фоне напряженности в мире портфель заказов крупнейших оборонных компаний приближается к рекордному уровню: совокупный объем невыполненных заказов 15 из них за первое полугодие 2023-го составляет $764 млрд, пишет FT

Портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний близок к рекордно высокому уровню после роста более чем на 10% за последние два года на фоне растущей геополитической напряженности, включая конфликт на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на анализ 15 крупнейших производителей оружия.

По данным газеты, на конец 2022 года их совокупный объем невыполненных заказов достиг $777,6 млрд (двумя годами ранее этот показатель составлял $701,2 млрд). При этом за первые шесть месяцев этого года общий объем невыполненных заказов этих подрядчиков составил $764 млрд. FT отмечает, что правительства продолжают размещать заказы, так что объем работ увеличивается.

В перечень анализируемых изданием предприятий попали, в частности, американские Lockheed Martin, General Dynamics и Boeing, британская BAE systems, немецкая Rheinmetall и южнокорейская Hanwha Aerospace.

Согласно анализу FT, у последней зафиксирован самый большой рост новых заказов, при этом объем невыполненных заказов за два года вырос более чем в семь раз: с $2,4 млрд в 2020 году до $15,2 млрд в конце 2022 года. Этот крупнейший в Южной Корее производитель вооружений выпускает в том числе самоходный танк-гаубицу К-9. Компания «значительно выиграла от заказов», связанных с Украиной, в частности, из Польши, отмечает издание.

По данным Sipri, Южная Корея в 2022 году стала девятым по величине продавцом оружия в мире, поднявшись с 31-го места в начале тысячелетия.

Немецкий производитель танков Rheinmetall также стал «бенефициаром» после начала боевых действий на Украине, объем невыполненных заказов предприятия вырос почти вдвое: с $14,8 млрд в 2020 году до $27,9 млрд на конце прошлого. За шесть месяцев текущего года компания не выполнила заказов на $32,5 млрд.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

FT пишет, что объем невыполненных заказов BAE Systems вырос с $61,8 млрд до $70,8 млрд в 2022 году благодаря новым заказам для существующих программ, включая подводные лодки, фрегаты и истребители. Объем невыполненных заказов британской компании достиг рекордных $84,2 млрд за первые шесть месяцев 2023-го.

Устойчивый спрос на вооружения стимулировал интерес инвесторов к сектору, сообщает газета. Глобальный индекс MSCI для акций отрасли вырос на 25% за последние 12 месяцев. Европейский индекс акций аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx вырос более чем вдвое за тот же период.

Как пишет издание, это отражает убежденность инвесторов в том, что увеличение расходов правительств на оборону сохранится. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2022 году общие военные расходы в мире увеличились на 3,7% в реальном выражении до нового максимума в $2240 млрд.

Отмечается, что военные расходы в Европе выросли самым резким образом в годовом исчислении по меньшей мере за 30 лет, поскольку правительства стран региона объявили о новых заказах на боеприпасы и танки для пополнения национальных запасов, истощенных за счет пожертвований, отправленных Украине.

При этом проведенный Sipri анализ 100 крупнейших компаний показал, что выручка от продаж оружия и военных услуг в 2022 году составила $597 млрд, что на 3,5% меньше, чем в 2021 году в реальном выражении, даже несмотря на резкий рост спроса.

Аналитик Agency Partners Ник Каннингем заявил, что сроки разработки политики и бюджета и размещения заказов настолько велики, что влияние конфликта на Украине только начало проявляться в заказах и почти не отражается в доходах. Исключением являются производители с более коротких циклом, например, Rheinmetall, добавил он. По мнению аналитика, отставание поставок по отношению к заказам должно «увеличиться в течение некоторого времени».

Москва осуждает поставки вооружения Киеву западными странами и считает, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.