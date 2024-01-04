Экс-председатель бундестага призвал проверить возможность запрета АдГ

Вольфганг Тирзе (Фото: Michele Tantussi / dpa / Global Look Press)

Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии Вольфганг Тирзе призвал правительство рассмотреть возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии». Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel.

«Если ведомство по охране Конституции классифицирует АдГ как определенно правую экстремистскую организацию в трех федеральных землях, то государство обязано рассмотреть вопрос о запрете АдГ», — сказал Тирзе.

Он добавил, что существуют серьезные препятствия для запрета партии в Германии и этот процесс занимает много времени. По словам Тирзе, АдГ будет активно использовать это в пропаганде и позиционировать себя как жертву.

Ранее комиссар федерального правительства по восточному региону Карстен Шнайдер (СДПГ) выступил против запрета АдГ.

«Альтернатива для Германии» — самая молодая политическая сила в стране. Она была создана в феврале 2013 года и изначально представляла евроскептиков и призывала к выходу из еврозоны. Миграционный кризис в Германии 2015 года, когда та приняла более 1 млн выходцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, стал временем расцвета АдГ.