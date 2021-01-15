Экс-глава совета директоров «Локомотива» перешел в правительство

Анатолий Мещеряков возглавил недавно созданный департамент транспорта в аппарате правительства. До этого он занимал пост заместителя гендиректора РЖД

Анатолий Мещеряков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Анатолий Мещеряков, ранее занимавший должность замгендиректора РЖД, назначен директором департамента транспорта в аппарате правительства, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Ранее в пятницу о том, что Мещеряков возглавит департамент транспорта, со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

В конце декабря 2020 года Мещеряков также ушел с поста председателя совета директоров «Локомотива». Тогда источник ТАСС сообщал, что уход Мещерякова связан с переходом на госслужбу.

Мещеряков окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. В 2000-х и начале 2010-х работал в компании «Трансмашхолдинг». В начале 2016 года стал председателем совета директоров «Локомотива», в октябре 2020 года переизбрался на ту же должность.