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Экс-глава совета директоров «Локомотива» перешел в правительство

Анатолий Мещеряков возглавил недавно созданный департамент транспорта в аппарате правительства. До этого он занимал пост заместителя гендиректора РЖД
Анатолий Мещеряков
Анатолий Мещеряков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Анатолий Мещеряков, ранее занимавший должность замгендиректора РЖД, назначен директором департамента транспорта в аппарате правительства, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Ранее в пятницу о том, что Мещеряков возглавит департамент транспорта, со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

В конце декабря 2020 года Мещеряков также ушел с поста председателя совета директоров «Локомотива». Тогда источник ТАСС сообщал, что уход Мещерякова связан с переходом на госслужбу.

Мещеряков окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. В 2000-х и начале 2010-х работал в компании «Трансмашхолдинг». В начале 2016 года стал председателем совета директоров «Локомотива», в октябре 2020 года переизбрался на ту же должность.

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С декабря 2011 года Мещеряков занимал должность старшего советника президента РЖД, затем перешел на должность статс-секретаря — вице-президента компании. С 2017 по 2020 год находился в должности статс-секретаря — заместителя генерального директора РЖД по вопросам информационной политики и организации взаимодействия с органами власти.

Департамент транспорта в аппарате правительства был создан указом премьер-министра Михаила Мишустина от 12 января в рамках реформы госаппарата. Глава правительства упразднил четыре департамента: здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.

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На их базе были созданы семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

Помимо этого, департамент сопровождения законопроектной деятельности был преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования, а также создано сводно-аналитическое управление.

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Одновременно с Мещеряковым были утверждены шесть руководителей новых структурных подразделений.

Постановление, подписанное Мишустиным, также устанавливает предельное количество структурных единиц в ведомствах и численность сотрудников. Так, численность подразделений будет составлять не менее 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц.

Будут сокращены более 700 должностей. В целом, численность центрального аппарата сократится на 5%, территориальных органов — на 10%.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Юлия Старостина
назначения правительство РЖД Локомотив
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