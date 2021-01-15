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Глава Бурятии отправил в отставку все правительство региона

До утверждения нового состава члены кабмина будут находиться в статусе исполняющих обязанности. Цыденов сообщил, что новому правительству предстоит работать в измененном формате
Алексей Цыденов
Алексей Цыденов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Бурятии Алексей Цыденов 15 января подписал указ об отставке регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба республиканской администрации.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — заявил Цыденов на совещании утром в пятницу.

По словам главы Бурятии, действующий кабмин продолжит работать до утверждения нового состава, все министры будут исполняющими обязанности. Он также добавил, что в нынешних условиях работа правительства должна строиться с учетом цифровых методов.

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Цыденов подчеркнул, что новому кабинету министров нужно будет сосредоточиться сразу на нескольких ключевых задачах. Среди них — создание новых рабочих мест, сохранение озера Байкал и лесов, модернизация здравоохранения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее в январе Цыденов ввел в Бурятии обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для всех граждан, прилетающих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.

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Указанные регионы находятся в лидерах по росту заболеваемости в стране. Такая мера будет действовать до 20 января. Тестирование будет бесплатным, его делают сотрудники медицинских организаций по месту пребывания граждан.

По данным на 14 января, в Бурятии выявлено почти 28 тыс. заразившихся; 25,3 тыс. из них выздоровели, 630 человек умерли.

Автор
Михаил Котляр
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