Глава Бурятии отправил в отставку все правительство региона

До утверждения нового состава члены кабмина будут находиться в статусе исполняющих обязанности. Цыденов сообщил, что новому правительству предстоит работать в измененном формате

Алексей Цыденов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Бурятии Алексей Цыденов 15 января подписал указ об отставке регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба республиканской администрации.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — заявил Цыденов на совещании утром в пятницу.

По словам главы Бурятии, действующий кабмин продолжит работать до утверждения нового состава, все министры будут исполняющими обязанности. Он также добавил, что в нынешних условиях работа правительства должна строиться с учетом цифровых методов.

Цыденов подчеркнул, что новому кабинету министров нужно будет сосредоточиться сразу на нескольких ключевых задачах. Среди них — создание новых рабочих мест, сохранение озера Байкал и лесов, модернизация здравоохранения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.