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Пандемия коронавируса ,  
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Российский регион обязал приезжих из Москвы сдавать тест на коронавирус

Власти Бурятии заверяют, что тестирование будет бесплатным. Ограничения коснутся прилетающих из четырех крупных городов
Улан-Удэ
Улан-Удэ (Фото: Мария Плотникова / РИА Новости)

В Бурятии обязали сдавать тест на коронавирус методом ПЦР всех прилетающих в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. На официальном сайте правительства республики указывается, что данное требование введено до 20 января.

В Улан-Удэ такое нововведение объяснили неблагополучной эпидемиологической обстановкой в вышеупомянутых регионах. Там заверили, что тест будет бесплатным, а забор материала будут осуществлять медицинские организации по месту пребывания приехавших граждан.

По состоянию на утро 6 января в Бурятии было в общей сложности зарегистрировано 26 815 случаев заражения коронавирусом (данные регионального оперативного штаба). 6 января в республике было зафиксировано 140 новых случаев инфицирования. В декабре этот показатель ежедневно превышал 200.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее требование обязательной сдачи теста на коронавирус касалось лишь тех граждан, которые вернулись в Россию из-за рубежа. Однако некоторые регионы вводили собственные ограничения, в том числе и на новогодние праздники. Например, в Новгородской области справку с отрицательным тестом на коронавирус обязали предъявлять в гостиницах. Аналогичное требование действует и в Ивановской области, где приезжие должны предъявлять ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до въезда в регион.

В Оренбургской области требование обязательного теста на коронавирус (или самоизоляции) касается тех граждан, которые приезжают в регион в командировку или будут работать вахтовым методом.

Автор
Артем Филипенок
коронавирус Бурятия
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