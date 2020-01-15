Посол Украины в США заявил о наличии «химии» между Зеленским и Трампом

Назначенный менее месяца назад на должность посла в Вашингтоне Владимир Ельченко отметил «какую-то химию» между главами государств и заявил о необходимости Украины помогать США, «когда это нужно»

Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Zuma / ТАСС)

В настоящее время отношения между Украиной и США являются крайне теплыми, а между главами государств Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом наблюдается «какая-то химия». Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

«Чувствуется, что между ними [Трампом и Зеленским] есть какая-то химия. Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств очень многое зависит», — сказал дипломат.

По словам Ельченко, у Украины меньше возможностей, чем у Соединенных Штатов, однако Киев, со своей стороны, должен быть готов помочь Вашингтону. «Главное для нас — это показать обратную реакцию, что мы не просто благодарны США, но и готовы помогать, когда это нужно», — отметил он.

Зеленский назначил Ельченко на должность посла Украины в США в конце прошлого года. До этого Ельченко был украинским послом в России на протяжении пяти лет, а последние полгода до назначения одновременно работал сразу на двух должностях — постоянного представителя Украины при ООН и послом на Ямайке.