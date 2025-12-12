 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Котяков отреагировал на предложение сократить рабочий день

Министр труда Котяков: необходимости сокращать рабочий день нет
Антон Котяков
Антон Котяков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В России нет необходимости сокращать рабочий день до шести часов, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. На сегодняшний день, в той ситуации, какую мы видим на рынке труда, идти на сокращение рабочего дня, необходимости, мне кажется, нет», — сказал Котяков (цитата по «РИА Новости»).

10 декабря депутаты от фракции КПРФ Юрия Афонина, Георгия Камнева и Алексея Куринного внесли соответствующий законопроект в Госдуму. Он предполагает установление продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю — не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели.

Сокращение максимальной продолжительности рабочего времени «объективно обусловлено» ускорением научно-технического прогресса и автоматизацией производства, заявили депутаты.

По их мнению, принятие законопроекта позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, а также позволит работникам уделять внимание дополнительному профессиональному образованию и семье, что благотворно скажется на демографической ситуации.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
рабочий день Минтруд Антон Котяков
