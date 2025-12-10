В Госдуме предложили ввести шестичасовой рабочий день

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Депутаты от КПРФ 10 декабря внесут в Государственную думу законопроект о сокращении рабочей недели для россиян до 30 часов, что составит шесть часов в день при пятидневном графике. Соответствующий проект изменений в Трудовой кодекс России находится в распоряжении «РИА Новости».

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный. В пояснительной записке указано, что целью законопроекта служит «установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю».

Проект также предусматривает более существенное сокращение — до 24 часов в неделю для отдельных категорий работников. К ним относятся: несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, женщины, работающие в сельской местности, педагогические работники, а также сотрудники, чьи условия труда отнесены к вредным или опасным.

Авторы уверены, что принятие законопроекта позволит повысить производительность труда, улучшить уровень жизни, снизить стресс и профессиональное выгорание, уменьшить заболеваемость. Они также считают, что у граждан появится больше времени на семью, что благотворно скажется на демографической ситуации, и на дополнительное профессиональное образование.

Как заявил в разговоре с агентством депутат Юрий Афонин, большинство россиян перегружены работой. Он отметил, что с момента принятия закона о 40-часовой рабочей неделе прошло уже более 30 лет и за это время значительно выросли производительность труда, автоматизация и роботизация. «Поэтому 30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека», — сказал депутат. Он также добавил, что работа сверх этого лимита должна оплачиваться как сверхурочная, что поднимет средний уровень зарплат и поддержит рост экономики.