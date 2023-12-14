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Палестино-израильский конфликт ,  
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NYT узнала о просьбе США к Израилю закончить операцию в Газе к концу года

NYT: США попросили Израиль закончить масштабную операцию в Газе к концу года
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
США просят Израиль завершить крупномасштабную операцию в секторе Газа и перейти к точечным миссиям, например, против лидеров ХАМАС. Байден ранее предупреждал Нетаньяху о рисках потери поддержки из-за «неизбирательных» атак в Газе
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

США сообщили Израилю, что хотели бы завершения его крупномасштабной операции в секторе Газа примерно в конце года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из числа высокопоставленных американских чиновников.

Речь не идет о полном завершении войны, а о переходе к использованию Израилем меньших групп военных, которые будут выполнять точечные миссии в населенных пунктах региона против лидеров ХАМАС, по уничтожению туннелей и освобождению заложников.

Собеседники газеты рассказали, что президент США Джо Байден хотел бы завершения масштабной операции в Газе в течение примерно трех недель. Вопрос о сроках обсуждался советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном во время встреч в Израиле, отметили они.

Ранее журнал The Economist со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Израиль заявил властям страны, что операцию в секторе Газа следует прекратить к Новому году.

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Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Израильский министр обороны Йоав Галант после встречи с Салливаном заявил, что война против ХАМАС продлится еще «более нескольких месяцев», так как группировка более десяти лет строила военную инфраструктуру в секторе, которую «нелегко уничтожить».

Байден ранее предупредил премьера Биньямина Нетаньяху о риске международной изоляции из-за «неизбирательных бомбардировок» сектора Газа. Как отмечала Financial Times, эти слова стали самой резкой критикой, которую американский лидер высказал в отношении Израиля с тех пор, как началась война в регионе.

10 декабря Блинкен заявил, что полное прекращение огня в секторе Газа невозможно, поскольку ХАМАС может снова совершить нападения, подобные тому, что было 7 октября. Госсекретарь отметил, что Вашингтон поддерживает кратковременные паузы. Он напомнил, что США принимали активное участие в переговорах, которые привели к перемирию в конце ноября и дали возможность освободить более 110 заложников, а также удвоить гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС сектор Газа США
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