Путин дал совет себе из 2000 года

На вопрос о том, какой совет дал бы Путин себе из 2000 года, глава государства заявил: «предупредил бы от избыточной наивности в доверчивости в отношении наших так называемых западных партнеров»

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Президент Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос, какой совет он дал бы самому себе из 2000 года, рекомендовал верить в русский народ и не доверять «западным партнерам».

«Я бы сказал «верной дорогой идете товарищи». Предупредил бы от избыточной наивности в доверчивости в отношении наших так называемых западных партнеров... Нужно верить в великий русский, российский народ. В этой вере — залог успеха в становлении и развитии России», — сказал Путин.

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Владимир Путин впервые занял пост президента России по итогам выборов 26 марта 2000 года. 8 декабря он заявил о планах выдвинуться на новый президентский срок.

Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин неоднократно говорил о недоверии к «западным партнерам» и обвинял их в наращивании военного присутствия у российских границ. В 2017 году Путин рассказал, что именно он предлагал бывшему президенту США Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО. По словам российского президента, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против». Путин отметил, что на этих словах «вся делегация американская занервничала». На вопрос режиссера Оливера Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.

Путин также говорил, что в 1990-е годы Москва делала все, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом, а Западу надо было относиться к России как к возможному союзнику. Однако, как он заявил в декабре 2021 года, все было наоборот: была «попытка дальнейшего развала», НАТО начали расширять на восток.

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24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Путин заявил, что западные политики «из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно» создают угрозы в адрес России: «Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам». Позднее президент неоднократно говорил, что вступление Украины в НАТО создает угрозы безопасности для Москвы. Он отмечал, что намерение Киева войти в альянс — одна из причин начала военных действий.