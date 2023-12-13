 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин

Задержанный в Норвегии «бразилец» назвался россиянином Михаилом Микушиным
Задержанный по делу о шпионаже мужчина сказал, что он не бразилец Хосе Ассис Джаммария, а россиянин Михаил Микушин, сообщили в полицейской службе безопасности Норвегии. Признание подтвердила адвокат мужчины Марияна Лозич
Хосе Ассис Джаммария (Михаил Микушин)
Хосе Ассис Джаммария (Михаил Микушин) (Фото: Northern_Sentry / Twitter)

Обвиняемый в Норвегии по делу о шпионаже исследователь из Университета Тромсё, который ранее представился как Хосе Ассис Джаммария из Бразилии, заявил, что является гражданином России, и назвался 45-летним Михаилом Микушиным, пишет VG со ссылкой на юриста полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Никласа Хафсмоу.

Гражданина Бразилии, которого заподозрили в работе на российскую разведку, задержали в Норвегии в октябре 2022 года. PST тогда предположила, что он на самом деле россиянин и работает под прикрытием.

В начале расследования PST направила обращение в посольство России, назвав имя мужчины и попросив дипломатов подтвердить или опровергнуть информацию. По словам Хафсмоу, ответа на запрос не последовало. После признания обвиняемого PST направила новое письмо в российское посольство. «Теперь мы с нетерпением ждем, укажет ли посольство, что Микушин тот, за кого себя выдает», — сказал Хафсмоу.

Экс-депутат Сейма Латвии получил 8,5 лет за шпионаж в пользу России
Политика
Янис Адамсонс

PST утверждает, что после «смены имени» Микушин получил консульскую помощь от посольства России. Хафсмоу заявляет, что дипломаты дважды связывались с мужчиной.

«Консульский отдел посольства не располагает информацией о том, что Хосе Ассис Джаммария имеет российское гражданство. В данном случае консульская помощь не предоставляется», — сказали в посольстве России в ответ на запрос издания.

РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

VG утверждает, что располагает документами, которые якобы связывают Микушина с ГРУ (с 2010-го — Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил). Адвокат мужчины Марияна Лозич отказалась комментировать это предположение.

«Он признает, что он Михаил Валерьевич Микушин, и он признает, что предоставил неверное удостоверение личности государственным органам Норвегии при подаче заявления на получение вида на жительство в королевстве», — сказала Лозич.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Елена Степанова
Норвегия шпионаж россияне

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В Иране европейского дипломата обвинили в шпионаже в пользу Израиля
Политика
Суд в Швеции оправдал бизнесмена по делу о шпионаже в пользу России
Общество
Жителя Херсонской области задержали по делу о шпионаже в пользу Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
Путин проведет пресс-конференцию и прямую линию Общество, 00:00
Финляндия откроет два КПП на границе с Россией Политика, 00:00
Безвозмездные сборы с бизнеса в российский бюджет превысили план Экономика, 00:00
Жители Махачкалы перекрыли дорогу после перебоев с электричеством Общество, 13 дек, 23:54
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 13 дек, 23:43
В Витебске после короткого замыкания сообщили о проблемах с подачей воды Общество, 13 дек, 23:40
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 13 дек, 23:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Кремле заявили о трудностях Киева из-за «весьма скромной» помощи США Политика, 13 дек, 23:21
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 13 дек, 23:19
Ставка ФРС осталась на паузе. Что будет с экономикой и ценами на нефть Инвестиции, 13 дек, 23:18
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 13 дек, 23:08
Займите место моему 3D-персонажу у сцены: какое будущее ждет видеозвонки Тренды, 13 дек, 22:59
Какое здание есть во всех фильмах про Джеймса Бонда с 1995 года РБК и ЛСР, 13 дек, 22:58
На вершине Эльбруса: как разделить жизнь на «до» и «после» РБК и Jaecoo, 13 дек, 22:46