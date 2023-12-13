Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин

Задержанный по делу о шпионаже мужчина сказал, что он не бразилец Хосе Ассис Джаммария, а россиянин Михаил Микушин, сообщили в полицейской службе безопасности Норвегии. Признание подтвердила адвокат мужчины Марияна Лозич

Хосе Ассис Джаммария (Михаил Микушин) (Фото: Northern_Sentry / Twitter)

Обвиняемый в Норвегии по делу о шпионаже исследователь из Университета Тромсё, который ранее представился как Хосе Ассис Джаммария из Бразилии, заявил, что является гражданином России, и назвался 45-летним Михаилом Микушиным, пишет VG со ссылкой на юриста полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Никласа Хафсмоу.

Гражданина Бразилии, которого заподозрили в работе на российскую разведку, задержали в Норвегии в октябре 2022 года. PST тогда предположила, что он на самом деле россиянин и работает под прикрытием.

В начале расследования PST направила обращение в посольство России, назвав имя мужчины и попросив дипломатов подтвердить или опровергнуть информацию. По словам Хафсмоу, ответа на запрос не последовало. После признания обвиняемого PST направила новое письмо в российское посольство. «Теперь мы с нетерпением ждем, укажет ли посольство, что Микушин тот, за кого себя выдает», — сказал Хафсмоу.

PST утверждает, что после «смены имени» Микушин получил консульскую помощь от посольства России. Хафсмоу заявляет, что дипломаты дважды связывались с мужчиной.

«Консульский отдел посольства не располагает информацией о том, что Хосе Ассис Джаммария имеет российское гражданство. В данном случае консульская помощь не предоставляется», — сказали в посольстве России в ответ на запрос издания.

РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.

VG утверждает, что располагает документами, которые якобы связывают Микушина с ГРУ (с 2010-го — Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил). Адвокат мужчины Марияна Лозич отказалась комментировать это предположение.

«Он признает, что он Михаил Валерьевич Микушин, и он признает, что предоставил неверное удостоверение личности государственным органам Норвегии при подаче заявления на получение вида на жительство в королевстве», — сказала Лозич.