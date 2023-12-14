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Пресс-конференция Путина ,  
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«Когда будем жить лучше». Какие вопросы показывали во время прямой линии

Сюжет
Пресс-конференция Путина
Сюжет
Прямая линия Путина
Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Некоторые поступившие вопросы выводят на экраны. Часть из них — в подборке РБК

Президент России Владимир Путин проводит совмещенные пресс-конференцию и прямую линию. Вопросы граждан и журналистов чередуются. Часть обращений, которые россияне прислали на прямую линию, транслируются на экранах в Гостином дворе, где проходит мероприятие.

Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: Владимир Гердо / Sputnik / Reuters
Фото: РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Гавриил Григоров / Reuters
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Алексантр Казаков / Reuters

Прием вопросов от россиян начался 1 декабря и продолжался до начала трансляции программы 14 декабря. 8 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин начал просматривать вопросы к прямой линии. По словам Пескова, количество обращений в программу превысило 600 тыс.

Обычно Кремль проводит пресс-конференцию и прямую линию с участием президента в разное время, однако в этом году решил их объединить. Ни то, ни другое мероприятие не проводились с 2021 года.

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Прямая линия с Владимиром Путиным большая ежегодная пресс-конференция Путина вопросы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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