«Когда будем жить лучше». Какие вопросы показывали во время прямой линии
Президент России Владимир Путин проводит совмещенные пресс-конференцию и прямую линию. Вопросы граждан и журналистов чередуются. Часть обращений, которые россияне прислали на прямую линию, транслируются на экранах в Гостином дворе, где проходит мероприятие.
Прием вопросов от россиян начался 1 декабря и продолжался до начала трансляции программы 14 декабря. 8 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин начал просматривать вопросы к прямой линии. По словам Пескова, количество обращений в программу превысило 600 тыс.
Обычно Кремль проводит пресс-конференцию и прямую линию с участием президента в разное время, однако в этом году решил их объединить. Ни то, ни другое мероприятие не проводились с 2021 года.
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