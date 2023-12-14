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Война в Сирии ,  
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Обвиняемым в попытке взрыва здания ФСБ дали от 16 до 22 лет

Суд дал от 16 до 22 лет по делу о попытке взрыва здания ФСБ на Лубянке в Москве
Сюжет
Война в Сирии
Группа мужчин собиралась устроить взрыв и стрельбу в центральном офисе ФСБ на Лубянке, потребовав вывести войска из Сирии, решил суд. Один фигурант дал показания на остальных и получил 12 лет, другим дали от 16 до 22
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Шестеро мужчин получили сроки от 16 до 22 лет заключения по делу о планах взорвать здание ФСБ на Лубянке в Москве и расстрелять прохожих и посетителей приемной. Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, пишет ТАСС.

«По совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний назначить Манучехру Буриеву 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Самандару Тошмуродову — 20 лет, Гаджимураду Гасаналиеву — 19 лет, Абдукодиру Тоирову — 17 лет, Абдумалику Самиеву — 17 лет и Раджабали Буриеву — 16 лет колонии строгого режима», — сказано в приговоре.

Взрыв планировалось осуществить в прошлом году при помощи смертника, а ключевым требованием был вывод российских войск из Сирии. К моменту задержания обвиняемые работали в Москве курьерами и разнорабочими на стройках, большинство окончили только среднюю школу. Адвокаты сообщили о существовании седьмого фигуранта, который полностью признал вину и пошел на сделку со следствием, его дело рассмотрели отдельно. В октябре он получил 12 лет заключения в связи с полным признанием вины, «деятельным содействием раскрытию преступления» и дачей показаний на других обвиняемых.

Оглашение обвинительного заключения переносили — основанием стало то, что подсудимые плохо владеют русским языком и не ознакомились с обвинительным заключением на таджикском.


Полиция задержала подозреваемого в попытке взрыва военкомата мультиваркой
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Фигурантов обвиняли в принадлежности к ИГИЛ, признанной в России террористической и запрещенной. Им инкриминировали несколько статей о создании, участии в террористической организации, вербовке в нее, в покушении на изготовление взрывчатых веществ (наказание по этим статьям предусматривает срок вплоть до пожизненного). Защита назвала дело политизированным.

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ФСБ приговор взрыв Исламское государство терроризм

Пространство выбора

Быстрое заселение

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