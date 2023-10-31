Суд в Москве назначил члену ИГ 12 лет по делу о подготовке взрыва в здании ФСБ

Суд назначил 12 лет по делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке

ФСБ прошлой весной задержала мужчин, готовивших атаку на здание ФСБ на Лубянке с расстрелом мирных жителей. Один из фигурантов признал вину и дал показания на остальных, его дело рассмотрели в особом порядке

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Суд приговорил фигуранта уголовного дела в отношении шестерых членов ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) Мероба Хаитова к 12 годам лишения свободы. Такое решение принял Второй Западный окружной военный суд, пишет ТАСС.

«По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему 12 лет лишения свободы, из которых 3 года он должен отбыть в тюрьме, а оставшуюся часть (9 лет) — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Дело рассмотрели в особом порядке в связи с полным признанием Хаитовым вины, «деятельным содействием раскрытию преступления» и дачей показаний на других обвиняемых.

Как пишет агентство, Хаитов в прошлом году принес присягу на верность ИГИЛ, террористы планировали 1 мая 2022 года устроить взрыв в здании ФСБ на Лубянке, расстрелять его посетителей и прохожих, а также выдвинуть требование о выводе российских войск из Сирии. Планировалось, что Хаитов откроет огонь по прохожим и административным зданиям местного самоуправления, находящихся неподалеку.

Фигурантов дела задержали 5 апреля. К этому времени Хаитовым были подготовлены конспиративные квартиры, он также собирал информацию о местонахождении объекта атаки, путях следования к нему и времени работы, участвовал в изготовлении орудия преступления. Как пишет агентство, «для исполнения теракта все уже было подготовлено, но он не был приведен в исполнение по независящим от фигурантов дела обстоятельствам» в связи с задержанием и арестом.

По делу проходят также уроженец Дагестана Гаджимурад Гасаналиев и пятеро выходцев из Таджикистана: Самандар Тошмуродов, Абдумалик Самиев, Раджабали Буриев, Манучехр Буриев и 23-летний Абдукодир Тоиров, которого следствие считает несостоявшимся смертником. Возраст фигурантов — от 19 до 25 лет. Часть из них не была трудоустроена, остальные работали на столичных стройках, курьерами. Им грозит наказание вплоть до пожизненного.