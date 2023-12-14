Суд на Украине продлил арест военному за неудачную попытку угона самолета

Шевченковский районный суд Киева продлил арест украинскому полковнику, экс-командиру одной из частей Сил специальных операций Украины Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает «Суспiльне».

Он будет находиться под стражей еще 60 суток, до 10 февраля 2024 года, без права на залог. Из-за ухудшения здоровья Червинского суд обязал СБУ обеспечить ему необходимое лечение и питание. Сторона защиты намерена подать апелляцию.

Романа Червинского источники The Washington Post называли координатором подрыва морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По данным издания, он «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии. Сам Червинский отрицал свою причастность к диверсии.

По данным следствия, Червинский в рамках операции по угону российского самолета ВКС Су-34 на Украину пытался завербовать российского пилота через телеграм-канал. Российский военный заявил, что якобы согласен перейти на сторону Украины.

Однако вместо самолета в указанное время по аэродрому Канатово в Кировоградской области Украины был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя ВСУ, а взлетная полоса, здания и другая техника получили «значительные повреждения».

СБУ и ГУР Минобороны Украины утверждают, что они не одобрили такой план, и обвиняемый военный действовал по своему усмотрению.

В апреле СБУ сообщила о подозрении Червинскому, чьи действия, по версии спецслужбы, сделали обстрел возможным. Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, от восьми до 12 лет лишения свободы).

Минобороны России 24 июля 2022 года отчиталось об ударе высокоточным оружием большой дальности по авиационной технике ВС Украины, которая находилась на этом аэродроме.

На следующий день ФСБ России сообщила, что военная разведка Украины попыталась завербовать российских военных летчиков, обещая им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза, чтобы они на боевых самолетах перелетели на аэродромы, контролируемые ВСУ.

Контрразведка России во время оперативной игры получила информацию, которая позволила российским войскам нанести удар по нескольким украинским военным объектам.