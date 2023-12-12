Финляндия назвала, когда и сколько КПП откроет на границе с Россией

Финские власти откроют «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Глава МВД не исключила, что границу могут вновь закрыть

Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Два контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе — «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля») — откроются с 14 декабря, сообщила глава МВД Финляндии Мари Рантанен.

Она отметила, что миграционная ситуация на границе по-прежнему представляет угрозу безопасности, и если поток мигрантов будет большим, то власти вновь закроют границы.

Руководитель центра анализа ситуаций и рисков финской пограничной службы Микко Лехмус уточнил, что в настоящее время восточная граница Финляндии контролируется при поддержке Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ). Отвечая на вопрос о том, почему власти решили открыть именно эти два КПП, Лехмус заявил, что там были обеспечены необходимые меры безопасности. Целью смягчения ограничений он назвал перемещение членов семей, проживающих по обе стороны границы.

«Вяртсиля» находится в Карелии и считается самым южным КПП на российско-финской границе в регионе. «Торфяновка» расположен в Ленинградской области примерно в 60 км от Выборга. До ограничительных мер между Россией и Финляндией работали девять КПП.

В ноябре правительство Финляндии объявило о закрытии всех девяти КПП на российско-финской границе до 13 декабря. Свое решение финская сторона объяснила притоком беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Хельсинки обвинял в организации наплыва мигрантов Россию.

Москва все обвинения отрицала, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе. «Погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отмечал, что в Кремле не могут повлиять на решения Хельсинки, поскольку «как такового диалога» между Россией и Финляндией сейчас нет.

Ранее о том, что финские власти могут открыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией с 14 декабря, сообщал глава отдела финской погранслужбы Матти Питкяниитти. В частности, он говорил, что помимо КПП «Ваалимаа» открыться могут «Нуйямаа» («Брусничное») и «Иматра» («Светогорск»). Глава МИД Финляндии Элина Валтонен еще 11 декабря заявила, что Хельсинки готов поэтапно открывать КПП, поскольку ситуация на границе нормализовалась.