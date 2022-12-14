В офисы партии Макрона и McKinsey пришли с обысками

В McKinsey пришли с обысками по делу о финансировании кампаний Макрона

Национальная финансовая прокуратура Франции (Parquet national financier, PNF) пришла с обысками в штаб-квартиру партии «Возрождение» президента Эмманюэля Макрона и парижские офисы международной консалтинговой компании McKinsey, пишет Bloomberg.

Следственные действия провели 13 декабря в рамках расследования о незаконном финансировании предвыборных кампаний Макрона в 2017 и 2018 годах. Информацию об обысках подтвердили в PNF изданию Le Parisien. Дело было открыто в ноябре.

В партии Макрона выразили готовность предоставить «любую полезную информацию о кампаниях, упомянутых в контексте расследования». Обыски подтвердили и в McKinsey, где заявили, что сотрудничают с властями.

Le Monde отмечает, что следствие заинтересовалось McKinsey после расследования французской сенатской комиссии в отношении консалтинговых фирм. В отчете говорится, что государственные расходы на привлечение таких компаний увеличилось более чем вдвое в период с 2018 по 2021 год и превысили €1 млрд. В нем также утверждается, что McKinsey, получающий многочисленные государственные контракты, в течение десяти лет не платил никаких налогов во Франции благодаря льготному налоговому соглашению.

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