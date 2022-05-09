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Экс-премьер Франции получил год тюрьмы за хищения средств на выплаты жене

Суд установил, что жена экс-премьера Франции Франсуа Фийона получала государственную зарплату за работу помощницей у своего мужа в парламенте, которую на самом деле не делала
Франсуа Фийон
Франсуа Фийон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к четырем годам лишения свободы, в том числе к году в тюрьме, и штрафу в размере €375 тыс. по делу о хищении государственных средств и фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы Фийон, сообщил телеканал France 24.

Супруга Фийона приговорена к двум годам условно и такому же штрафу — €375 тыс.

Франсуа Фийон занимал пост премьера Франции с 2007 по 2012 год — во время президентства Николя Саркози. В 2016 году он был выдвинут от партии «Республиканцы» (Саркози — ее основатель) кандидатом в президенты на выборах 2017 года.

В ходе кампании разгорелся скандал из-за публикации в журнале Le Canard Enchaîné статьи, в которой утверждалось, что Пенелопа Фийон с 1998 по 2007 год получила €500 тыс. за работу помощницей у своего мужа и его заместителя в парламенте, а также €100 тыс., будучи литературным консультантом в журнале Revue des Deux Mondes. Авторы заметки утверждали, что не нашли следов какой-либо деятельности Пенелопы Фийон на этих должностях, и предположили, что она была трудоустроена фиктивно. Во Франции этот скандал получил название Penelopegate.

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В марте 2017 года правоохранительные органы Франции начали официальное расследование в отношении Фийона и его жены по подозрению в растрате государственных средств, в их доме провели обыски. Супруги отрицали свою вину, а Фийон отказался выходить из президентской гонки из-за открытого против них дела. В итоге в первом туре президентских выборов во Франции он стал третьим, набрав 20%. Во второй тур вышли глава «Национального фронта» Марин Ле Пен, а также лидер движения «Вперед, республика» Эмманюэль Макрон, который в итоге победил.

В 2020 году суд Парижа признал Фийона виновным в растрате государственных средств и фиктивном трудоустройстве его жены и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, три из которых условно. Его также оштрафовали на €375 тыс. и на 10 лет запретили участвовать в выборах. Жена Фийона получила такой же штраф, а также запрет на участие в выборах в течение двух лет и три года условного срока. Супруги тогда не признали вину и решили оспорить решение суда.

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Франсуа Фийон Пенелопа Фийон суд трудоустройство Франция
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