Украинские власти сообщили об обстреле здания администрации в Херсоне

В Киеве утверждают, что по зданию в центре города были выпущены снаряды из РСЗО

Фото: tymoshenko_kyrylo / Telegram

Здание областной администрации в Херсоне было повреждено в результате обстрела. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, в здании были повреждены два этажа. Он не уточнил, есть ли в результате происшествия пострадавшие.

Издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись из Херсона, на которой видно, что над крышей здания поднимаются клубы дыма.

Здание херсонской обладминистрации находится в центре города. В российской администрации заявляли, что не использовали его для нужд регионального руководства. Об этом, в частности, в правительстве Херсонской области сообщали в начале ноября, когда со здания был снят российский флаг.

Город Херсон, расположенный на правом берегу Днепра, контролировался российскими войсками с марта. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре. В середине октября началась эвакуация жителей областного центра на левый берег реки. Министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск из Херсона для занятия обороны на левом берегу Днепра 9 ноября. Командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин объяснил решение стремлением сохранить жизни солдат.

15 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Херсон и после отвода российских войск остается административным центром Херсонской области в составе России. «Каких-либо иных решений не принималось», — сказал он.