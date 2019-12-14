Суд приговорил бывшего президента Судана за коррупцию

Омар аль-Башир, свергнутый в 2019 году, получил два года тюрьмы после того, как у него дома нашли валюту на сумму более $130 млн. Против него расследуется еще несколько дел, в том числе — о причастности к убийству протестующих

Бывший президент Судана Омар аль-Башир (Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters)

Бывший президент Судана Омар аль-Башир, свергнутый в апреле 2019 года в результате военного переворота, приговорен к двум годам исправительного учреждения за коррупцию и незаконное владение иностранной валютой, передает Reuters.

Обвинение строилось вокруг найденных у него дома чемоданов с валютой на общую сумму более $130 млн, уточняет Al Jazeera. Бывший президент, ранее признавший получение $25 млн от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда, свою вину отрицает. Как пишет Al Arabiya, на заседании суда защита экс-президента настаивала, что его дело «политизировано».

Al Jazeera отмечает, что в отношении аль-Башира расследуется еще несколько дел. В частности, несколько дней назад бывший президент был допрошен по поводу его роли в государственном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти. В мае бывшего президента также обвинили в причастности к убийству протестующих во время демонстраций, которые привели к свержению аль-Башира.

Аль-Башир, фактически управлявший страной с 1989 года, был свергнут на фоне многомесячных протестов, которые начались из-за острого дефицита продуктов (Судан — одна из беднейших стран мира). Власть перешла к военному совету, который позднее подписал с гражданской оппозицией договор о создании временного правительства.