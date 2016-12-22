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Более 80% гуманитарной помощи от России получила Сирия
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Более 80% гуманитарной помощи от России получила Сирия
Экономика, 14:00
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Более 80% гуманитарной помощи от России получила Сирия
Более 80% российской гуманитарной помощи в 2017 году было предоставлено Сирии, оценили экономисты РАНХиГС. Россия остается международным донором в сфере финансовой поддержки других стран
Фото: Ольга Балашова / ТАСС

Россия в 2017 году направила в качестве гуманитарной помощи другим странам товары на сумму $23,3 млн, что более чем в два раза превышает объемы благотворительной помощи 2016 года, говорится в мониторинге экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара, поступившем в РБК.

Главным получателем поддержки стала Сирийская Арабская Республика: доля оказанной этой стране помощи достигла 84% от всего объема российской гуманитарной помощи, что в стоимостном выражении составляет $19,6 млн, указывают авторы статьи — старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Юрий Зайцев и директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Расчеты подготовлены на основе данных Федеральной таможенной службы. «Неофициальная статистика [данных по гуманитарной помощи Сирии] недоступна. Предполагаю, что она больше официальных данных, но значения не представляется возможным оценить», — сказал РБК Кнобель.

Свыше $1 млрд поддержки

В 2017 году Россия направила на финансирование ​проектов и программ в сфере содействия международному развитию $1,19 млрд и продолжила укреплять свои позиции в качестве международного донора (предоставляет помощи больше, чем получает), отмечают эксперты. Таким образом, три года подряд объем российской финансовой помощи превышает $1 млрд (в 2016 году — $1,26 млрд, в 2015-м — $1,16 млрд). При этом гуманитарная помощь не учитывается в качестве официальной помощи развитию и рассматривается отдельно.

Данные о финансовой помощи публикует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а предоставляет их Минфин. Официальная помощь развитию включает гранты, кредиты и иные виды трансфертов в денежной или натуральной форме странам-партнерам со стороны донора. Статистика не учитывает непрямую поддержку или помощь непризнанным государствам. Например, Россия официально оказывает помощь Абхазии и Южной Осетии, не признанным международным сообществом.

Кроме того, в статистике не учитываются средства, выделяемые на борьбу с международным терроризмом, и предоставление военной помощи. «Недоучет этих денежных потоков занижает официальную статистику российской помощи развитию», — подчеркивается в мониторинге.

Объем финансовой помощи, которую выделяет Россия, относительно размера экономики не такой большой, как это рекомендуется для крупных стран, отметил Кнобель. Сумма финансовой поддержки не превышает 0,08% валового национального дохода (ВНД: ВВП плюс доходы, которые граждане получают из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами), подсчитали эксперты РАНХиГС. ООН стремится к тому, чтобы доноры выделяли 0,7% своего ВНД на финансовую помощь.

Видео: Телеканал РБК

Существенная доля российской финансовой помощи приходится на списание долгов других стран. В 2017 году Россия списала долги на сумму $424,94 млн (35,6% общего объема официальной помощи): например, в июне Киргизии был списан долг в размере $240 млн.

Основные получатели российской помощи

Объемы двусторонней поддержки (напрямую другим государствам) по-прежнему превышают размер многосторонней поддержки (помощь через международные организации). В прошлом году их объемы составили 61,5% ($733,7 млн) против 38,5% ($455,8 млн) соответственно.

По линии двустороннего сотрудничества в 2017 году Россия делала акцент на оказание помощи странам СНГ. По словам Кнобеля, стратегически приоритеты в среднесрочной перспективе не поменяются и Москва продолжит формировать «пояс добрососедства» в рамках экономической поддержки стран СНГ. Лидерами среди последних по объему российской помощи в прошлом году стали Киргизия ($129,8 млн), Таджикистан ($16,1 млн) и Армения ($15,6 млн). ​

В число приоритетных регионов в 2017 году вошли и страны Латинской Америки, Африки и Азии. Так, Россия направила Кубе $353,8 млн, КНДР — $57,7 млн, Сирии — $20,5 млн, Никарагуа — $14 млн.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: РАНХиГС , бюджет
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