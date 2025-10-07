Украинский дрон пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Дрон был подавлен, но при столкновении с градирней взорвался, на объекте остался темный след, других повреждений нет

Вид на Нововоронежскую АЭС (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Беспилотник ВСУ попал по градирне Нововоронежской АЭС, сообщил Росэнергоатом.

Инцидент произошел в ночь на 7 октября. Дрон был подавлен, но сдетонировал при ударе о градирню.

«После столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след», — говорится в сообщении.

Происшествие не повлияло на работу станции, радиационный фон в норме. На АЭС работают три блока (4–6), седьмой — в плановом ремонте.

В сентябре было зафиксировано несколько попыток ударов Украины по российским атомным станциям. 12 сентября дрон ВСУ атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Аппарат тоже сдетонировал — вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения. В нескольких помещениях, в том числе в пускорезервной котельной и холодильной станции, выбило окна. Работа объекта не была нарушена.

25 сентября БПЛА пытался атаковать строящуюся Курскую АЭС-2. Дрон зацепил одно из строений на территории станции, здание посекло осколками.