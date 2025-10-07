 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Украинский дрон пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Дрон был подавлен, но при столкновении с градирней взорвался, на объекте остался темный след, других повреждений нет
Вид на Нововоронежскую АЭС
Вид на Нововоронежскую АЭС (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Беспилотник ВСУ попал по градирне Нововоронежской АЭС, сообщил Росэнергоатом.

Инцидент произошел в ночь на 7 октября. Дрон был подавлен, но сдетонировал при ударе о градирню.

«После столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след», — говорится в сообщении.

Происшествие не повлияло на работу станции, радиационный фон в норме. На АЭС работают три блока (4–6), седьмой — в плановом ремонте.

Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС
Политика
Вид на территорию Запорожской атомной электростанции

В сентябре было зафиксировано несколько попыток ударов Украины по российским атомным станциям. 12 сентября дрон ВСУ атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Аппарат тоже сдетонировал — вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения. В нескольких помещениях, в том числе в пускорезервной котельной и холодильной станции, выбило окна. Работа объекта не была нарушена.

25 сентября БПЛА пытался атаковать строящуюся Курскую АЭС-2. Дрон зацепил одно из строений на территории станции, здание посекло осколками.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Нововоронежская АЭС беспилотники Росэнергоатом
Материалы по теме
Картаполов пригрозил «ударить очень больно» в ответ на атаки на ЗАЭС
Политика
Директор ЗАЭС рассказал о работе над обеспечением станции водой
Общество
Минэнерго Украины оценило риски для населения после блэкаута на ЧАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
ФНС спросила самозанятых о возможности ухода в тень и справедливом налоге Общество, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Украина решила на треть увеличить закупки газа за рубежом Политика, 14:33
Новая валюта на рынке труда: какие «плюшки» компании предлагают персоналуПодписка на РБК, 14:30
«Люксом движут эмоции». Как инвесторов в Gucci вдохновил новый CEOПодписка на РБК, 14:30
Карпин рассказал о дефиците нападающих в сборной России Спорт, 14:29
29 октября в Дубае пройдет «RBC Global Talks» Events, 14:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кремль ответил на обещание Арестовича признать утрату Украиной территорий Политика, 14:21
Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена» Политика, 14:20
Карпин вызвал Умярова в сборную, чтобы журналисты «больше не спрашивали» Спорт, 14:19
«Росатом» рассказал о международном сотрудничестве в сфере мирного атома Пресс-центр, 14:13
В чем суть открытия, за которое дали Нобелевскую премию по физике Life, 14:13
Человекоподобный робот Маска показал боевые приемы актеру Джареду Лето Технологии и медиа, 14:13
Украинский дрон пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС Политика, 14:12