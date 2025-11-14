Задержание и показания готовивших убийство военного на кладбище. Видео
В Москве задержали подозреваемых в подготовке убийства высокопоставленного военного, теракт планировали устроить во время посещения им могил родных на Троекуровском кладбище, сообщили в ФСБ. По версии ведомства, преступление готовили по заданию Украины, один из фигурантов дела — житель Киева Джалолиддин Шамсов, ФСБ показала его фото.
Первые двое подозреваемых — супружеская пара — признались, что по просьбе познакомившегося с ними через интернет человека по имени Руслан и за обещанный им метадон поехали на кладбище и оставили там вазу с цветами с камерой внутри. Их задержали, когда после выполнения задания они ехали домой на такси. Еще одного фигуранта дела задержали в жилом вагончике, следует из видео ФСБ.
