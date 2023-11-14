Жителя Тольятти приговорили к шести годам колонии за порчу плакатов с военными

Жителю Тольятти дали шесть лет колонии за порчу плакатов с военными

Мужчину признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, к порче плакатов он привлек своего несовершеннолетнего сына

Фото: Stefan Puchner / dpa / Global Look Press

Суд приговорил жителя Тольятти к шести годам колонии общего режима за неоднократную порчу плакатов с изображением участников военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области.

46-летнего местного жителя признали виновным в дискредитации армии (ст. 280.3 УК), вандализме (ст. 214 УК) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК). По версии следствия, в 2022 году мужчина неоднократно портил плакаты с изображением российских военных, «проявивших героизм в ходе СВО». Кроме того, в эту деятельность фигурант вовлек своего несовершеннолетнего сына.

Как пишет издание «Тольятти онлайн», житель Тольятти вместе с сыном бросал камни и комья земли в плакаты с военнослужащими, установленными на обочинах дорог. Их действия попали на запись камер видеонаблюдения. Издание 63.ru со ссылкой на самарское управление ФСБ сообщает, что всего было испорчено пять плакатов.

В начале августа ФСБ отчиталась о задержании жителя Самарской области, который, по версии спецслужбы, передавал Украине сведения о российских военных эшелонах. По данным спецслужбы, мужчина в мессенджере связался с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого затем и фотографировал эшелоны. Снимки он присылал украинской стороне с комментариями о количестве военной техники и месте, где были сделаны фото.

Против задержанного завели дело о госизмене (ст. 275 УК). Предусмотренное наказание — от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.