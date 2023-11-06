На выборах в Молдавии правящая партия проиграла оппозиции

На местных выборах в Молдавии кандидаты правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов, передает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после подсчета 90% голосов.

На выборах мэра Кишинева лидирует кандидат от партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) и действующий мэр столицы Ион Чебан, набравший 52,68% голосов, сообщает телеканал TV8. Кандидат от правящей ПДС Лилиан Карп с 28,15% голосов находится на втором месте. Еще 4,55% голосов достались кандидату от Партии социалистов Адриану Албу.

В муниципальный совет Кишинева тоже пока проходит партия Чебана, получив 34,67% голосов, у партии «Действие и солидарность» — 31,66%, у Партии социалистов — 10,39%, отмечает издание Newsmaker.

В Бельцах (второй по величине город в Молдавии) на первом месте находится независимый кандидат Арина Коршикова с 22,45% голосов, на втором — кандидат от «Нашей партии» Александр Петков с 22,37%. В городе проведут второй тур выборов.

В Комрате лидирует действующий мэр Сергей Анастасов, набравший 48,38%, в Оргееве — Татьяна Кочу от политической партии «Альтернативная сила спасения Молдовы».

Выборы в Молдавии прошли 5 ноября. По данным ЦИК, явка к моменту закрытия избирательных участков в 21:00 составила 41,41%. На участки пришли 1 147 610 из более чем 2,7 млн избирателей.