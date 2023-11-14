Умерла старшая сестра экс-президента США Мэриэнн Трамп Барри

Мэриэнн Элизабет Трамп Барри была старшей из братьев и сестер Трампа. Она умерла в 86 лет. Барри была федеральным судьей, ушла на пенсию в 2019 году из-за расследования в связи с налоговыми махинациями ее семьи

Мэриэнн Трамп Барри с братом Дональдом Трампом в 2008 году (Фото: David Moir / Reuters)

Мэриэнн Элизабет Трамп Барри, бывший федеральный судья и старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа умерла в возрасте 86 лет, сообщают CNN и The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным собеседников NYT, она скончалась в своем доме в Верхнем Ист-Сайде в районе Манхэттен в Нью-Йорке. Двое из них рассказали, что полицию вызвали домой рано утром 13 ноября. Причина смерти не уточняется. Пресс-секретарь Трампа не ответил на запрос о комментариях.

Барри родилась 5 апреля 1937 года. В 1962 году она получила степень магистра публичного права и государственного управления в Колумбийском университете, а в 1974-м окончила юридический факультет университета Хофстра и стала помощником федерального прокурора в Нью-Джерси. С 1981 по 1983 годы была первым помощником прокурора США, что в то время ставило ее в число женщин самого высокого ранга в должности федерального прокурора.

В 1983 году президент Рональд Рейган назначил ее на должность федерального судьи в Нью-Джерси. Как пишет NYT, считается, что этот пост ей помог занять помощник Трампа, юрист Рой Кон. Спустя десять лет президент Билл Клинтон повысил Барри до должности в Апелляционном суде третьего округа.

Она ушла на пенсию в 2019 году после начала судебного расследования, связанного с материалом NYT, которая выяснила, что в 1990-х годах Трампы использовали сомнительные налоговые схемы, чтобы увеличить унаследованное богатство. По данным газеты, судья Барри не только извлекла финансовую выгоду из большинства этих схем, но и имела возможность влиять на действия, предпринимаемые ее семьей.

На тот момент она числилась неактивным старшим судьей в течение двух лет. Уход Барри на пенсию стал препятствием для судебного расследования, поскольку на судей в отставке не распространяются правила поведения судей.

Как рассказывали доверенные лица, Трамп, казалось, мало к чьим словам прислушивался так же, как к словам своей старшей сестры, пишет NYT. Однако в последний год его президентства, в 2020-м, их отношения дали трещину, когда их племянница Мэри Трамп писала автобиографическую книгу о своей семье. Тогда The Washington Post опубликовала аудиозаписи, сделанные Мэри Трамп во время бесед с Барри в 2018 и 2019 годах.

В частности, в одном из разговоров старшая сестра Трампа сказала о нем: «У него нет принципов. Никаких». Она добавила: «Это фальшь и эта жестокость. Дональд жесток». «Ты не можешь ему доверять», — сказала Барри.

В 2020 году Мэри Трамп подала иск, обвинив президента и его братьев и сестер в том, что они обманом лишили ее наследства. Она утверждала, что для Трампов «мошенничество было не просто семейным бизнесом — это был образ жизни». Белый дом тогда ответил, что обвинения Мэри Трамп были корыстными.

Мэриэнн Трамп Барри была замужем дважды. В 1980 году она развелась с Дэвидом Дэсмондом после 20 лет брака, а в 1982-м вышла замуж за судебного и апелляционного юриста из Нью-Джерси Джона Барри. Он умер в 2000 году. От первого брака у Барри остался сын Дэвид Уильям Дэсмонд.

Барри была старшей из сестер и братьев экс-президента. В 1981 году умер его старший брат Фред-младший, а младший брат Роберт скончался в 2020-м. В живых осталась также старшая сестра Трампа 82-летняя Элизабет Трамп Грау.