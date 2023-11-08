Трамп после ухода с поста президента разбогател на $500 млн
Состояние экс-президента США Дональда Трампа с 2021 года (тогда прекратились его полномочия) выросло на $500 млн, пишет Bloomberg.
Согласно индексу миллиардеров агентства, сейчас оно оценивается в $3,1 млрд, два года назад было $2,6 млрд.
Как пишет Bloomberg, бизнес Трампа показал устойчивость, несмотря на сложную ситуацию на рынке недвижимости. Его состояние укрепилось за счет двух наиболее известных объектов недвижимости во Флориде — Мар-а-Лаго и Doral Resort, также он продал отель в Вашингтоне, за что получил наличные.
Агентство так оценивает активы Трампа:
- $600 млн — неназванные ликвидные активы;
- $500 млн — офисное здание по адресу Ave of Americas, 1290 в Нью-Йорке
- $425 млн — гольф-курорты (кроме Doral в Майами);
- $400 млн — неназванная недвижимость;
- $305 млн — гольф-курорт Trump National Doral Miami;
- $270 млн — небоскреб на Wall Street, 40;
- $240 млн — резиденция Мар-а-Лаго в Майами и прочие.
Сын Трампа Эрик, который является исполнительным вице-президентом Trump Organization, говорил, что «компания никогда не была сильнее и лучше». «У нас больше всего наличных и самую низкую задолженность. Мы находимся в фантастическом положении», — отмечал он.
Трамп был 45-м президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. В 2020-м он снова участвовал в президентской гонке, но уступил действующему лидеру Джо Байдену. В 2024-м Трамп снова намерен баллотироваться на пост главы государства.
За текущий год политику и бизнесмену предъявили множество обвинений. Среди них: участие в сговоре, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года; участие в сговоре с целью отменить итоги выборов 2020-го в Джорджии; хранение в Мар-а-Лаго секретных документов; подлог финансовой документации.
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