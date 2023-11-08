 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Трамп после ухода с поста президента разбогател на $500 млн

Bloomberg: состояние Трампа после ухода с поста президента выросло на $500 млн
Трамп за два года нарастил свой капитал с $2,6 млрд до $3,1 млрд, в основном благодаря объектам недвижимости. Его сын, управляющий компанией Trump Organisation, заявил о ее наилучшем положении сейчас
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Octavio Jones / Reuters)

Состояние экс-президента США Дональда Трампа с 2021 года (тогда прекратились его полномочия) выросло на $500 млн, пишет Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров агентства, сейчас оно оценивается в $3,1 млрд, два года назад было $2,6 млрд.

Как пишет Bloomberg, бизнес Трампа показал устойчивость, несмотря на сложную ситуацию на рынке недвижимости. Его состояние укрепилось за счет двух наиболее известных объектов недвижимости во Флориде — Мар-а-Лаго и Doral Resort, также он продал отель в Вашингтоне, за что получил наличные.

Агентство так оценивает активы Трампа:

  • $600 млн — неназванные ликвидные активы;
  • $500 млн — офисное здание по адресу Ave of Americas, 1290 в Нью-Йорке
  • $425 млн — гольф-курорты (кроме Doral в Майами);
  • $400 млн — неназванная недвижимость;
  • $305 млн — гольф-курорт Trump National Doral Miami;
  • $270 млн — небоскреб на Wall Street, 40;
  • $240 млн — резиденция Мар-а-Лаго в Майами и прочие.

Сын Трампа Эрик, который является исполнительным вице-президентом Trump Organization, говорил, что «компания никогда не была сильнее и лучше». «У нас больше всего наличных и самую низкую задолженность. Мы находимся в фантастическом положении», — отмечал он.

Читайте на РБК Pro
США, ЕС или Китай: в чьих руках окажется контроль над ИИ – The Economist
Избежать Альцгеймера: как помочь родителям продлить молодость
В России уже выпущено 17 млн электронных подписей: почему их побаиваются
Чем полезна микрозелень и стоит ли добавлять ее в рацион — New Scientist

Трамп был 45-м президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. В 2020-м он снова участвовал в президентской гонке, но уступил действующему лидеру Джо Байдену. В 2024-м Трамп снова намерен баллотироваться на пост главы государства.

За текущий год политику и бизнесмену предъявили множество обвинений. Среди них: участие в сговоре, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года; участие в сговоре с целью отменить итоги выборов 2020-го в Джорджии; хранение в Мар-а-Лаго секретных документов; подлог финансовой документации.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Bloomberg Billionaires Index
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп отказался приехать к Зеленскому из-за «конфликта интересов»
Политика
Трамп оценил ситуацию на Украине словами «дела не идут хорошо»
Политика
Песков в ответ на слова Трампа о краже рассказал о «прекрасной ракете»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 98,79 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 92,42 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34
МВД сообщило о депортации 15 тыс. нелегалов из России в 2023 году Общество, 05:45
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли погранпункты с Украиной Общество, 05:29
Поставки российской нефти почти достигли максимума за четыре месяца Экономика, 05:06
Антонов обвинил США в перекладывании ответственности по ДОВСЕ на Россию Политика, 04:58
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Трамп после ухода с поста президента разбогател на $500 млн Бизнес, 04:35
Комитет конгресса одобрил идею передачи Киеву замороженных активов Москвы Политика, 04:16
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В Белом доме не подтвердили данные о планах КНР на военную базу в Омане Политика, 03:56
Госдеп оценил решение Зеленского не проводить президентские выборы Политика, 03:37
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Министр обороны Украины назвал вбросом данные об увольнении главкома ВСУ Политика, 03:17
В ООН сообщили об отчаянном положении слаборазвитых стран мира Политика, 02:58
МВД объявило в розыск третьего судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина Политика, 02:28
Минторг США ввел санкции против десяти лиц и компаний из-за России Политика, 02:10