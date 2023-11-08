Трамп после ухода с поста президента разбогател на $500 млн

Трамп за два года нарастил свой капитал с $2,6 млрд до $3,1 млрд, в основном благодаря объектам недвижимости. Его сын, управляющий компанией Trump Organisation, заявил о ее наилучшем положении сейчас

Дональд Трамп (Фото: Octavio Jones / Reuters)

Состояние экс-президента США Дональда Трампа с 2021 года (тогда прекратились его полномочия) выросло на $500 млн, пишет Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров агентства, сейчас оно оценивается в $3,1 млрд, два года назад было $2,6 млрд.

Как пишет Bloomberg, бизнес Трампа показал устойчивость, несмотря на сложную ситуацию на рынке недвижимости. Его состояние укрепилось за счет двух наиболее известных объектов недвижимости во Флориде — Мар-а-Лаго и Doral Resort, также он продал отель в Вашингтоне, за что получил наличные.

Агентство так оценивает активы Трампа:

$600 млн — неназванные ликвидные активы;

$500 млн — офисное здание по адресу Ave of Americas, 1290 в Нью-Йорке

$425 млн — гольф-курорты (кроме Doral в Майами);

$400 млн — неназванная недвижимость;

$305 млн — гольф-курорт Trump National Doral Miami;

$270 млн — небоскреб на Wall Street, 40;

$240 млн — резиденция Мар-а-Лаго в Майами и прочие.

Сын Трампа Эрик, который является исполнительным вице-президентом Trump Organization, говорил, что «компания никогда не была сильнее и лучше». «У нас больше всего наличных и самую низкую задолженность. Мы находимся в фантастическом положении», — отмечал он.

Трамп был 45-м президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. В 2020-м он снова участвовал в президентской гонке, но уступил действующему лидеру Джо Байдену. В 2024-м Трамп снова намерен баллотироваться на пост главы государства.

За текущий год политику и бизнесмену предъявили множество обвинений. Среди них: участие в сговоре, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года; участие в сговоре с целью отменить итоги выборов 2020-го в Джорджии; хранение в Мар-а-Лаго секретных документов; подлог финансовой документации.