Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400

Турецкий лидер уверен, что решать ситуацию вокруг российских систем ПВО, закупленных Анкарой, следует на уровне министерств обороны партнеров по НАТО

Реджеп Эрдоган (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400. По словам Эрдогана, он предложил США создать рабочую группу, которая бы нашла выход из этой ситуации.

«Давайте начнем изучать [эту проблему] на уровне наших министерств обороны под координацией НАТО», — сказал Эрдоган, слова которого приводит NTV. Он уточнил, что в рабочую группу также должны войти пресс-секретарь и специальный советник президента Турции Ибрагим Калым и советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Эрдоган назвал требование Вашингтона отказаться от С-400 неправильным. «Я сказал Трампу, что мы готовы купить Patriot. Я напомнил им, что мы не партнеры по программе F-35. У нас вторая по величине армия НАТО. У нас прочные отношения с Америкой. Но диверсификация наших оборонных ресурсов — это в наших национальных интересах и является нашим суверенным правом», — сказал Эрдоган.

«Я надеюсь, что мы получим положительный результат в конце работы [такой группы]», — сказал турецкий лидер, добавив, что увидел «более позитивный настрой» Трампа и «более конструктивный подход» на переговорах.