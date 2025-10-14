 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал о плане ЕС обязать компании из КНР делиться технологиями

Это один из вероятных вариантов, которые рассматривают в Евросоюзе, для увеличения конкурентоспособности промышленности блока. Другим вариантом является создание ЕС и КНР совместных предприятий
Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press
Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press

Евросоюз рассматривает возможность принудить китайские компании передавать технологии как условие продолжения работы на территории ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Такой шаг, как пишет агентство, позволит повысить конкурентоспособность промышленности ЕС. По словам собеседников, меры планируют применить к компаниям, которые хотят получить доступ к ключевым цифровым и производственным рынкам, таким как рынок автомобилей и аккумуляторов.

Согласно возможным правилам, от компаний будут требовать использовать определенное количество товаров или рабочей силы из Евросоюза, а также повысить добавленную стоимость продукции на территории блока.

Еще одним возможным вариантом для повышения конкурентоспособности промышленности ЕС может быть создание совместных предприятий с Китаем, пишет Bloomberg.

Как ожидается, новые правила вступят в силу в ноябре. Формально они будут распространяться на все компании за пределами ЕС. Цель таких мер заключается в том, чтобы не дать производственному потенциалу Китая подавить европейскую промышленность, отметили источники.

«Мы приветствуем прямые иностранные инвестиции при условии, что это реальные инвестиции», — заявил комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович журналистам. По его словам, это означает создание рабочих мест в Европе, увеличение добавленной стоимости в Европе и передачу технологий в Европу, «как это делали европейские компании, инвестируя в Китай».

Бессент сравнил действия Китая в торговой войне с бизнес-моделью Ленина
Экономика
Скотт Бессент

Ранее, 7 октября, Европейская комиссия приняла решение сократить квоты на импорт стали в Европейский союз и одновременно повысить импортные пошлины с 25 до 50%. Как отметил тогда ЕС, новые ограничения стали ответом на значительный рост поставок из стран с избыточными производственными мощностями, в частности из Китая.

Несколько дней спустя Пекин заявил, что с 1 ноября введет ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Bloomberg связал этот шаг со стремлением Пекина усилить рычаги воздействия в торговой войне в преддверии встречи между Трампом и Си. На долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов, отмечает агентство.

Теперь зарубежным экспортерам товаров с китайскими редкоземельными металлами нужна экспортная лицензия. Это касается также технологий добычи, переработки и утилизации этих металлов, а также производства магнитных материалов.

Лицензии не выдаются на экспорт товаров двойного назначения, особенно для военных пользователей за пределами Китая. Ограничения касаются пяти редкоземельных металлов и продукции, включая литий-ионные аккумуляторы, графитовые аноды и синтетические алмазы. Китайские власти объясняют это мерой по защите национальной безопасности и выполнению международных обязательств.

После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что в ответ на китайские ограничения США введут на товары из КНР 100-процентные пошлины сверх тех, что уже платит Пекин.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Китай Евросоюз технологии передача план
