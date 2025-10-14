 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Британия спустя 30 лет разрешит поставку оружия Армении и Азербайджану

Ильхам Алиев и Никол Пашинян
Ильхам Алиев и Никол Пашинян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану, которое сохранялось более 30 лет, и повысит уровень отношений с обеими странами до «стратегического партнерства». Об этом заявил замглавы МИД Великобритании Стивен Даути.

«Учитывая значительный прогресс, достигнутый в деле установления мира, и исторические итоги недавнего саммита в Вашингтоне, <...> Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану», — сказал дипломат (цитата по сайту британского парламента).

Премьер попросил поздравить с окончанием войны Албании с Азербайджаном
Политика

В феврале 1992 года ОБСЕ потребовала от всех стран-участниц ввести эмбарго на «все поставки оружия и боеприпасов силам, ведущим боевые действия на территории Нагорного Карабаха». Однако теперь это требование утратило актуальность, подчеркивается в заявлении замглавы британского МИДа.

«Это решение позволит сотрудничеству Великобритании как с Арменией, так и с Азербайджаном и дальше развиваться, а также поддерживать усилия по защите их суверенитета и территориальной целостности, в том числе в ответ на гибридные угрозы со стороны других государств», — отметил замглавы МИД королевства.

Осенью 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, вскоре Баку и непризнанная республика НКР договорились о прекращении огня. Соглашение предусматривало вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии НКР и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

В октябре того же года премьер Армении Никол Пашинян официально признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Президент НКР Самвел Шахраманян законодательно подтвердил прекращение существования республики — с 1 января 2024 года.

8 августа после встречи в Белом доме Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве США заключили двустороннее мирное соглашение. Документ предполагает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора. Последний состоит из 17 пунктов. В нем Ереван и Баку обязались провести переговоры с целью заключения договоренности о делимитации и демаркации своих границ, а также установить дипломатические отношения.

