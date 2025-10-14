 Перейти к основному контенту
Политика
0

На Украине рассмотрят вопрос о создании Одесской военной администрации

Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании Одесской военной администрации
Зеленский поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Одессе военной городской администрации. Соответствующая петиция появилась на его сайте 24 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос возможного создания Одесской городской военной администрации. Об этом сообщается в ответе украинского президента на соответствующую петицию, опубликованном на его сайте.

«Мною отправлены письма Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования», — говорится в сообщении.

Петиция с требованием создать Одесскую городскую военную администрацию появилась на сайте президента Украины 24 сентября. Обращение набрало необходимые для его рассмотрения 25 тыс. голосов.

13 октября на сайте президента появилась петиция к Зеленскому с требованием лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Она также набрала более 25 тыс. подписей, которые необходимы для рассмотрения украинским президентом.

Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства мэра Одессы Труханова
Политика
Геннадий Труханов

Авторы инициативы попросили проверить наличие у Труханова российского гражданства и, в случае его наличия, лишить его паспорта Украины. «Просим вас обеспечить проверку изложенного факта о двойном гражданстве Геннадия Труханова и в случае подтверждения применить предусмотренные механизмом законы», — говорится в тексте документа.

Труханов занимает пост мэра Одессы с 2014 года. Он назвал публикации о наличии у него второго гражданства провокацией и сослался на ранее предоставленные в разных инстанциях документы: ответы российского консульства и МВД России от 2014, 2016 и 2018 годов, где говорилось, что он не приобретал российского гражданства и не пересекал границу с Россией в период с июля 2016 по 2018 год.

