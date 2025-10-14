 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине рассказали, сколько молодых людей уехали из страны с 2022 года

Матвей Бедный: с 2022 года 1,7 млн молодых людей покинули Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Матвей Бедный заявил, что 1,7 млн молодых людей уехали с Украины с начала военной операции. По его словам, многие из них отправились учиться и не могли вернуться «без риска потом не выехать обратно»
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

С начала военной операции Украину покинули 1,7 млн молодых людей. Об этом заявил в интервью «РБК Украина» министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный.

«Многие из них — это те, кто выехал на учебу и не мог вернуться без риска потом не выехать обратно учиться. Такие люди поехали учиться и не могли приехать к родителям на каникулы, встретиться с друзьями», — уточнил он.

По его словам, в настоящее время «есть запросы от бизнеса» о том, что им не хватает людей молодого возраста.

Бедный также рассказал, что за три с половиной года конфликта уехали и не вернулись из-за рубежа около 500 спортсменов. «Были и те, кто задержался, а потом вернулся», — добавил он.

Министр отметил, что решение о том, что молодежь 18–22 лет может пересекать границу — это возможность для них «свободно себя чувствовать, свободно возвращаться, ездить домой».

Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа заявил о решении повысить с 18 до 22 лет возраст молодых граждан республики, которые могут покидать территорию страны, а 28 августа этот порядок вступил в силу.

После разрешения молодежи покидать Украину на границе возникли пробки
Политика

Ограничения на выезд с Украины для мужчин от 18 до 60 лет на период действия в стране военного положения ввели после начала военной операции в феврале 2022 года.

Покидать территорию Украины могут, в частности, отцы троих и более несовершеннолетних детей, мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью или являющиеся единственным родителем, граждане с инвалидностью I–III групп, а также те, кто получил отсрочку или был снят с воинского учета по состоянию здоровья. Разрешение на выезд предоставляется также волонтерам-водителям, доставляющим гуманитарные грузы и помощь для ВСУ, профессиональным спортсменам, некоторым представителям госструктур.

В 2024 году призывной возраст мобилизации на Украине снизили с 27 до 25 лет. С тех пор во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Украина молодые люди выезд за границу
Материалы по теме
В Киеве опровергли мобилизацию кота
Политика
В украинском городе после мобилизации электрика улицы остались без света
Политика
На Украине решили не останавливать мобилизацию в случае прекращения огня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Песков заявил о безальтернативности военной операции на Украине Политика, 14:13
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Умер генерал Николай Акимов Общество, 14:07
Аэропорты США отказались показать пассажирам ролики о причинах шатдауна Политика, 14:00
В Кировской области подростка осудили за поджог на железной дороге Общество, 14:00
Нападающий «Барселоны» Левандовски выбыл на месяц из-за травмы Спорт, 13:58
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 13:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
На Украине рассказали, сколько молодых людей уехали из страны с 2022 года Политика, 13:51
Трамп заявил, что некоторые европейские лидеры ему совсем не нравятся Политика, 13:44
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за квартал Недвижимость, 13:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:43
При ударе дрона в Курской области погибла женщина Политика, 13:43
Кремль оценил поручение Уиткоффу от Трампа заняться Украиной после Газы Политика, 13:38
На «Финополисе» назвали ключевые навыки современного специалиста Отрасли, 13:25