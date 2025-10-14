На Украине рассказали, сколько молодых людей уехали из страны с 2022 года

Матвей Бедный заявил, что 1,7 млн молодых людей уехали с Украины с начала военной операции. По его словам, многие из них отправились учиться и не могли вернуться «без риска потом не выехать обратно»

Фото: Omar Marques / Getty Images

С начала военной операции Украину покинули 1,7 млн молодых людей. Об этом заявил в интервью «РБК Украина» министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный.

«Многие из них — это те, кто выехал на учебу и не мог вернуться без риска потом не выехать обратно учиться. Такие люди поехали учиться и не могли приехать к родителям на каникулы, встретиться с друзьями», — уточнил он.

По его словам, в настоящее время «есть запросы от бизнеса» о том, что им не хватает людей молодого возраста.

Бедный также рассказал, что за три с половиной года конфликта уехали и не вернулись из-за рубежа около 500 спортсменов. «Были и те, кто задержался, а потом вернулся», — добавил он.

Министр отметил, что решение о том, что молодежь 18–22 лет может пересекать границу — это возможность для них «свободно себя чувствовать, свободно возвращаться, ездить домой».

Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа заявил о решении повысить с 18 до 22 лет возраст молодых граждан республики, которые могут покидать территорию страны, а 28 августа этот порядок вступил в силу.

Ограничения на выезд с Украины для мужчин от 18 до 60 лет на период действия в стране военного положения ввели после начала военной операции в феврале 2022 года.

Покидать территорию Украины могут, в частности, отцы троих и более несовершеннолетних детей, мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью или являющиеся единственным родителем, граждане с инвалидностью I–III групп, а также те, кто получил отсрочку или был снят с воинского учета по состоянию здоровья. Разрешение на выезд предоставляется также волонтерам-водителям, доставляющим гуманитарные грузы и помощь для ВСУ, профессиональным спортсменам, некоторым представителям госструктур.

В 2024 году призывной возраст мобилизации на Украине снизили с 27 до 25 лет. С тех пор во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.