Байден похвалил Трампа за достижение мира в секторе Газа

Теперь Ближний Восток «встал на путь мира», заявил экс-президент США, выразив надежду, что этот мир будет прочным и «обеспечит будущее для израильтян и палестинцев»

Бывший президент США Джо Байден заявил в X, что «высоко оценивает» усилия нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и его команды по достижению окончательного соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

«Я глубоко благодарен и рад, что этот день настал — для последних 20 выживших заложников, которые прошли через невообразимый ад и наконец воссоединились со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец получат шанс вернуться к своей жизни», — написал Байден в соцсети.

Он отметил, что путь к соглашению «был нелегким», и напомнил об усилиях его администрации, которая «неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому гражданскому населению и прекращением войны». Теперь, подчеркнул бывший американский лидер, Ближний Восток «встал на путь мира», он выразил надежду, что этот мир будет прочным и «обеспечит будущее для израильтян и палестинцев».

Накануне президенты США, Египта, Турции Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, как посредники, подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в Газе. Глава Белого дома назвал это событие «больше, чем просто конец войны в Газе», а «новым началом для всего Ближнего Востока».

В тексте декларации лидеры обязались «разрешать будущие споры путем дипломатических контактов и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта». «Мы признаем, что Ближний Восток не может вынести постоянного цикла затяжных военных действий, зашедших в тупик переговоров или фрагментарного, неполного или избирательного применения успешно согласованных условий [соглашения о перемирии]», — заявили они. Лидер заверили, что прочный мир будет таким, при котором «как палестинцы, так и израильтяне смогут процветать, обеспечивая защиту своих основных прав человека, гарантию своей безопасности и уважение своего достоинства».

8 октября Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились на первую фазу предложенного им мирного плана. Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а палестинцы начали возвращаться домой.

13 октября ХАМАС освободил всех живых израильских заложников. В тот же день американский лидер констатировал, что конфликт Израиля и ХАМАС в Газе «закончен».