В Ленобласти средства на праздники перенаправят на нужды военной операции

Средства, выделенные на общественно-культурные мероприятия, перенаправят на поддержку военной операции. Также собираются сократить количество командировок чиновников. Регион летом увеличил выплату за заключение контракта

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Ленинградской области решили сократить объем средств, выделенных на концерты, форумы и другие общественно-культурные мероприятия, и перенаправить их на поддержку нужд военной операции, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Поручил руководителям управлений и комитетов представить предложения по перераспределению финансирования с праздников и фестивалей в пользу поддержки СВО», — написал он в Telegram.

Дрозденко также дал поручение сократить командировки сотрудников администрации региона, например, если речь идет об участии в форумах и конференциях, на которых чиновник не выступает; это не коснется поездок, связанных с подписанием документов или обязательным представительством Ленобласти.

Поступить таким же образом рекомендовано и районным администрациям, отметил он.

В августе Ленинградская область увеличила единоразовую выплату за подписание контракта с Минобороны: в сумме она составит 2,1 млн руб. Это включает выплату от региона в размере 1,3 млн руб., федеральную выплату 400 тыс. руб. и земельный сертификат на такую же сумму (его по окончании службы можно обменять на участок или на деньги).

Регион повысил размер выплаты вслед за Санкт-Петербургом. Там тоже единократно выплачивают 2,1 млн руб., из которых 1,7 млн руб. — региональная выплата.

Глава финансового комитета петербургского правительства Светлана Енилина 14 октября сообщила, что в бюджет города на текущий год дополнительно заложили 4 млрд руб. на выплаты подписавшим контракт с Минобороны.

Всего статья расходов на выплаты участникам военной операции увеличилась на 5,1 млрд руб. — еще 1,1 млрд руб. пойдет непосредственно на льготы для семей военнослужащих.