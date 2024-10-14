МВД заявило о причастности Украины к действиям мошенников против россиян
Украинские спецслужбы участвуют в распространении звонков о ложном минировании объектов в России и мошеннических действиях против россиян и российских компаний, заявил замглавы МВД Игорь Зубов на конференции государств — участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в Вене.
«Украинские спецслужбы, как и ранее, покровительствуют многочисленным кол-центрам, ежедневно направляющим в Россию ложные сообщения о минировании российских аэропортов, вокзалов, театров и торговых центров. С них же осуществляются дистанционные мошенничества с целью хищения размещенных на банковских счетах средств граждан и организаций. Число подобных преступлений растет», — сообщил он.
Зубов также заявил о росте нелегальных поставок в зоны конфликтов оружия с территории Украины и связях властей страны с международными террористическими организациями, вербовке украинской стороной «в их рядах наемников» и т. д.
В конце сентября ФСБ совместно с МВД задержала в Дагестане пять человек, которых заподозрили в причастности к хищению денег «в интересах украинских кол-центров». Фигуранты, по версии спецслужбы, заключили с операторами связи договоры об IP-телефонии, а затем предоставили доступ к системе связи гражданам Украины. Номера использовали для мошеннических звонков россиянам от «имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы». Ущерб от действий группировки оценивается в 100 млн руб.
Против задержанных возбудили уголовное дело о соучастии в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК). Кроме того, была начата проверка версии об использовании полученных преступным путем средств для финансирования ВСУ.
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