Le Monde: во Франции арестовали имущество двух российских бизнесменов на €70 млн

Во Франции арестовали имущество двух российских бизнесменов на €70 млн

Суд арестовал поместье, виллы и люксовые автомобили общей стоимостью более €70 млн, передают Le Monde и AFP. По их данным, они принадлежат двум предпринимателям российского происхождения

Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Суд во Франции наложил арест на имущество двух российских предпринимателей на сумму более €70 млн в рамках расследования дела о возможном отмывании денег, передают Le Monde и AFP со ссылкой на источники.

Под арест попала приобретенная бизнесменами в 2012–2014 годах недвижимость на юго-востоке Франции: поместье площадью 22,5 га в Грассе (департамент Приморские Альпы) и виллы в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар), пишет Le Monde. Также в деле фигурируют люксовые автомобили.

Имущество, как утверждают обе газеты, может принадлежать предпринимателям российского происхождения Руслану Горюхину и Михаилу Опенгейму. У обоих мужчин, по данным Le Monde, есть паспорта Кипра.

Расследование в отношении бизнесменов было начато парижской прокуратурой в марте, сообщили AFP в прокуратуре Парижа. Имущество предпринимателей арестовали в сентябре.

В ходе проверок у следствия появились «серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств», направленных на покупку этой недвижимости и другого имущества, рассказал AFP источник, близкий к расследованию. Внимание прокуратуры привлекли условия приобретения недвижимости: для этого, в частности, использовались займы, предоставленные частными компаниями, зарегистрированными на Кипре и Британских Виргинских островах, пояснили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что отмывание средств, в котором подозревают предпринимателей, может быть отягчено участием в организованном преступном сообществе. В нотариальных конторах, которые помогали оформлять сделки, а также в домах обвиняемых прошли обыски.

«В рамках этой процедуры на сегодняшний день произведено восемь арестов имущества, также [арестованы] два автомобиля класса люкс», — сообщили AFP в парижской прокуратуре. Общая стоимость двух машин составила €670 тыс., остального имущества — €69,8 млн, уточнили в ведомстве. Также были арестованы акции компании одного из предпринимателей на сумму почти €2,7 млн.

Адвокат Горюхина Кристиан Рот сказал Le Monde, что его клиент «не будет делать никаких заявлений по этому делу, не будет ни подтверждать, ни опровергать имеющуюся информацию». Представляющий интересы Опенгейма адвокат Франсуа Артюпель отказался от комментариев, но отметил, что бизнесмен «не является стороной этого уголовного производства».